'Cần Giờ là nơi lý tưởng cho giải marathon 50.000 người'

Sở hữu đường đua đặc sắc lẫn hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Cần Giờ có nhiều tiềm năng thành điểm chạy bộ tầm vóc quốc tế, theo ông Mai Bá Hùng - Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam.

Nhận định được ông Mai Bá Hùng - Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM đưa ra trong buổi họp báo công bố VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ vào chiều 27/3. Ông Hùng có 40 năm gắn bó với thể thao thành phố, chứng kiến sự đổi mới qua nhiều giai đoạn.

"Tôi mong trong tương lai gần, Cần Giờ sẽ trở thành điểm đến marathon đạt đẳng cấp quốc tế, đón hàng chục nghìn người cả trong và ngoài nước, không thua kém Singapore hay những giải đấu hàng đầu khu vực", ông Mai Bá Hùng kỳ vọng về tương lai.

Ông Mai Bá Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phong trào chạy bộ, quy tụ nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi. Thành phố từng tổ chức những giải đấu quy mô lớn, với số lượng tham dự hàng chục nghìn người. Tuy nhiên, so với những thành phố khác trong khu vực như Singapore hay Bangkok, các giải marathon ở TP HCM chưa thể so về quy mô.

Tháng 11 năm ngoái, Bangkok marathon thu hút tới 48.000 runner, trong khi Standard Chartered Singapore Marathon hồi tháng 12 chào đón tới 55.000 người.

Để nâng quy mô tổ chức giải chạy, một thành phố cần đáp ứng tiêu chuẩn giao thông, năng lực tổ chức. Theo ông Hùng, Cần Giờ như "viên ngọc" đang được mài giũa để chờ ngày tỏa sáng trên bản đồ thể thao. Theo ông, vùng đất này hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm đến marathon hàng đầu khu vực.

Địa phương có giao thông mật độ thấp. Những tuyến đường liên tục được nâng cấp, bằng phẳng và rộng. Đặc biệt, Cần Giờ có thể khóa đường 100% mà không bị xung đột giao thông quá nhiều.

Hiện, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Long Thành đang được đầu tư và sẽ sớm vận hành. Điều này mang lại sự thuận tiện trong di chuyển. Tiếp đến là sự xuất hiện của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với những tiện nghi lưu trú như tổ hợp khách sạn 7.000 phòng, nhà hát, sân golf,... Những hạ tầng này đáp ứng nhu cầu của lưu trú, trải nghiệm của runner quốc tế khi đến địa phương.

Sự đồng hành của những đơn vị tổ chức hàng đầu cũng sẽ là đòn bẩy để Cần Giờ vươn lên. Trong đó, ông Hùng nhắc đến sự xuất hiện của VnExpress Marathon - chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam, cùng Vinhomes Green Paradise. Năng lực tổ chức của VM cộng hưởng với hạ tầng chuẩn quốc tế của dự án siêu đô thị 2.870 ha có thể đủ sức đáp ứng 20.000, thậm chí 50.000 runner.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ công bố những thông tin về huy chương, giờ phát bib, giờ thi đấu tại họp báo. Ảnh: Quỳnh Trần

Với VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ mùa đầu tiên, nguyên lãnh đạo ngành thể thao TP HCM đánh giá giải đưa ra quy mô 5.000 VĐV là phù hợp với điều kiện thực tế. Ông tin giải chạy ngày 1/5 tới sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt khi VĐV được tận hưởng hệ sinh thái rừng ngập mặn lẫn đại dương mà không khu vực nào ở TP HCM có được.

Cùng quan điểm với nguyên lãnh đạo ngành thể thao TP HCM, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online - đơn vị đồng tổ chức, cho biết Cần Giờ đang được định vị như một cực phát triển đô thị - du lịch. Nguồn vốn khổng lồ đang chảy vào vùng đất này, mở ra dư địa lớn trong tương lai.

Ông Cường kỳ vọng giải đấu sắp tới đóng vai trò đòn bẩy cho du lịch thể thao của Cần Giờ và khu vực. Để làm điều này, ban tổ chức chú trọng thiết kế cung đường khai thác hết lợi thế tự nhiên của địa phương. Phần lớn đường đua sẽ qua đường Rừng Sác - trục xương sống của Cần Giờ. Ngoài ra, điểm khác biệt của giải là cung đường trong đô thị Vinhomes Green Paradise tạo cảm giác khoáng đạt khi chạy gần biển cả.

Ông Cường đồng thời kỳ vọng 5.000 runner sẽ cảm nhận được các yếu tố xanh, sạch, thân thiện ở điểm đến. Trong tương lai, giải cũng sẽ hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế nhưng giữ được bản sắc Việt Nam. "Chúng tôi rất mong trong tương lai, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ trở thành giải đấu đặc sản của TP HCM, là điểm runner muốn trở lại nhiều lần", ông Cường khẳng định.

Bà Hoàng Hoa Anh Đức - Giám đốc Phát triển cộng đồng Công ty Cổ phần Vinhomes - phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong vai trò đơn vị đồng hành, bà Hoàng Hoa Anh Đức - Giám đốc Phát triển cộng đồng Công ty Cổ phần Vinhomes - phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tự tin giải đấu sắp tới là trải nghiệm đặc biệt, chưa từng có cho 5.000 VĐV. Bà khẳng định việc được chạy trên cung đường hội tụ đồng thời hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển là rất hiếm trên thế giới. Mỗi bước chạy tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà còn là hành trình kết nối với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và nâng cao sức khỏe - đúng với xu hướng "wellness marathon" (marathon vì sức khỏe) đang phát triển trên toàn cầu.

Về khâu đồng tổ chức, bà Đức cho biết Vinhomes sẽ phối hợp để tạo các hoạt động mới mẻ. Trong đó, dự kiến sẽ có đêm nhạc và lễ hội pháo hoa ngày 30/4 - ngay trước ngày đua. Runner cũng được trải nghiệm các phương tiện di chuyển xanh, khu vực trò chơi kết nối gia đình.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố nhiều thông tin quan trọng về đường đua, áo thi đấu, phương án lưu trú. Trong đó, ban tổ chức đã mở đăng ký lưu trú miễn phí dành riêng cho VĐV 42km. Ngoài ra, giải sẽ sắp xếp khu cắm trại bên rừng thông, ưu đãi di chuyển bằng Xanh SM cho runner.

Giải đang mở đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé là 330.000 đồng cho cự ly 5km, 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Hoài Phương