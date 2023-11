Cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn dặm thế nào

Khẩu phần ăn dặm cân đối bột đường, béo, đạm, vitamin và khoáng chất theo thể trạng giúp trẻ phát triển thể chất, trí não giai đoạn đầu đời.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư, Bệnh viện Việt Pháp TP HCM, một khẩu phần ăn dặm cân đối dinh dưỡng cần đảm bảo được tính cân đối giữa các nhóm chất. Trong đó, số lượng và tỷ lệ các nhóm chất phụ thuộc vào thể trạng, hoạt động, giới tính và độ tuổi của trẻ. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 6-8 tháng tuổi về tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng là: chất bột đường 40-57%, chất béo 30-40%, chất đạm 13-20%. Ngoài ra, trẻ cũng cần được cung cấp một lượng phù hợp các vitamin, khoáng chất cùng nhiều vi chất khác, nhất là sắt, canxi, vitamin D3, kẽm...

Một khẩu phần ăn dặm cân đối dinh dưỡng cần đảm bảo được tính cân đối giữa các nhóm chất. Ảnh: Freepik

Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối là yếu tố quan trọng để trẻ phát triển toàn diện. Đây cũng là mục tiêu mà các mẹ hướng tới khi chuẩn bị bữa ăn dặm cho con. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chỉ nghĩ rằng bữa ăn dặm chỉ cần có thịt, cá, rau củ là đủ đối với nhu cầu phát triển của trẻ, mà không chú ý đến việc cân đối tỷ lệ giữa các loại thực phẩm.

Ngoài ra, khi tự nấu món ăn dặm cho bé, mẹ rất khó có thể đong đếm được tỷ lệ các nhóm chất trong từng khẩu phần ăn sao cho phù hợp với thể trạng và độ tuổi bé. "Việc chế biến sai cách có thể làm cho món ăn bị giảm hàm lượng hoặc thậm chí mất đi một số chất dinh dưỡng nào đó", bác sĩ Quỳnh Thư cho biết thêm. Lâu dần, trẻ sẽ bị thiếu hụt hoặc dư thừa các chất dinh dưỡng cần thiết, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi khẩu phần ăn không cân đối, rất nhiều vấn đề sức khỏe có thể sẽ xảy ra.

Khẩu phần ăn không đầy đủ và cân đối dinh dưỡng khiến trẻ không phát triển tối ưu. Ảnh: Freepik

Nếu thiếu đạm, các cơ bắp và xương sẽ chậm phát triển, hệ miễn dịch suy giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển các hormone trong cơ thể và hoạt động của nhiều cơ quan khác. Thiếu chất béo (một thành phần quan trọng trong cấu tạo tế bào thần kinh và não bộ) sẽ khiến cơ thể trẻ chậm hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K và một số chất chống oxy hóa, kéo theo sự chậm phát triển của não bộ, hormone, da, mắt và tóc... Nếu thiếu tinh bột, trẻ sẽ thiếu nguồn năng lượng chính cho cơ thể, não bộ. Mặt khác, nếu một trong 3 nhóm chất trên bị dư thừa sẽ là gánh nặng cho hệ tiêu hóa và có nguy cơ dẫn tới tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ.

Ngoài ra, các vi chất dinh dưỡng khác cũng cần được bổ sung đầy đủ và cân đối để phát triển cơ xương, thần kinh, trí não, sức khỏe tinh thần và khả năng miễn dịch cũng như hoàn thiện dần các bộ máy trong cơ thể.

Trong nhiều trường hợp, mặc dù đã được bổ sung cân bằng các nhóm dưỡng chất nhưng trẻ vẫn còi cọc, chậm phát triển. Tình trạng này thường xuất phát từ hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ, khi khả năng tiếp nhận - hấp thu - chuyển hóa - thải trừ thực phẩm kém hoặc bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột do một nguyên nhân nào đó. Ngoài hấp thu kém, tiêu hóa không tốt còn làm trẻ ăn không ngon miệng, chán ăn, bỏ bữa.

Bổ sung lợi khuẩn chính là giải pháp được ưu tiên để nâng cao sức khỏe đường ruột ở trẻ nhỏ, giúp lấy lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ngăn vi khuẩn có hại phát triển. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng chứng minh rằng bổ sung lợi khuẩn giúp ngăn ngừa tiêu chảy do sử dụng kháng sinh, viêm ruột hoại tử và nhiễm trùng huyết ở trẻ sinh non, đau bụng ở trẻ nhỏ... Tuy nhiên, những món ăn thông thường được chế biến ở nhiệt độ cao không giữ lại được lợi khuẩn, bởi chúng bị phá hủy ở khoảng 46 độ C. Do vậy, trẻ cần được bổ sung lợi khuẩn đều đặn từ các nguồn thực phẩm bên ngoài.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp bé ăn ngon miệng, hấp thu tốt hơn. Ảnh: Freepik

