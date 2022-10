Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích rocket

Căn cứ Mỹ tại đông bắc Syria bị tập kích bằng rocket nhưng không hứng chịu thiệt hại, chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm.

"Một vụ tập kích bằng rocket 107 mm nhằm vào liên quân tại Khu vực Đổ bộ Rumalyn xảy ra vào khoảng 20h12 ngày 8/10 (2h12 ngày 9/10 giờ Hà Nôi), song thất bại", Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) thông báo về vụ tấn công nhằm vào căn cứ ở đông bắc Syria.

"Rocket không bắn trúng khu phức hợp, không có binh sĩ Mỹ hoặc đối tác nào thương vong, cơ sở vật chất và trang thiết bị không bị hư hại. Chúng tôi tìm thấy một số quả rocket ở vị trí phóng. Lực lượng của CENTCOM đang điều tra vụ tập kích", cơ quan này cho biết.

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tập kích. CENTCOM cũng chưa đưa ra cáo buộc về thủ phạm vụ tấn công.

Binh sĩ Mỹ và thiết giáp M2A3 Bradley tại đông bắc Syria ngày 1/2. Ảnh: US Army.

Vụ tập kích diễn ra hai ngày sau khi trực thăng Mỹ ngày 6/10 không kích một ngôi làng do chính phủ Syria quản lý ở phía đông bắc nước này, tiêu diệt một thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một cuộc không kích khác của Mỹ diễn ra vài giờ sau đó tiêu diệt hai thành viên IS.

Mỹ cáo buộc dân quân do Iran hậu thuẫn gần đây thực hiện các vụ tập kích nhằm vào lực lượng của họ tại Syria. Dân quân do Iran hậu thuẫn là một trong các đồng minh của lực lượng chính phủ Syria trong xung đột tại quốc gia Trung Đông.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Lực lượng Mỹ phối hợp với nhóm dân quân người Kurd có tên Lực lượng Dân chủ Syria.

Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, song vẫn duy trì một số căn cứ với khoảng 900 binh sẽ để phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập chính phủ và dân quân người Kurd "chống tàn dư IS".

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp căn cứ al-Tanf, còn Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Nga hồi tháng 6 không kích vị trí nhóm dân quân Maghawir al-Thawra do Mỹ hậu thuẫn tại Syria, nhưng thông báo trước cho Washington.

Vị trí Rumalyn tại Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)