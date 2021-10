Căn cứ Mỹ bị UAV tập kích

SyriaCăn cứ chiến lược al-Tanf bị UAV mang chất nổ tấn công, nhưng không có thương vong cho lực lượng Mỹ tại đây.

Quan chức Mỹ giấu tên hôm nay cho biết căn cứ al-Tanf do nước này kiểm soát tại miền nam Syria bị tấn công bởi "máy bay không người lái (UAV) và hỏa lực gián tiếp". Nguồn tin an ninh Iraq tiết lộ vụ tấn công sử dụng 5 UAV chứa đầy chất nổ và được tiến hành từ lãnh thổ Syria.

Bên ngoài căn cứ Al-Tanf do Mỹ kiểm soát tại Syria hồi giữa năm 2018. Ảnh: AP.

Không có lính Mỹ nào bị thương vong trong vụ tấn công. Quan chức Mỹ cho rằng còn quá sớm để kết luận lực lượng nào đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, al-Tanf từng là mục tiêu tập kích bằng UAV bởi các nhóm dân quân thân Iran đang hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Mỹ kiểm soát khu vực al-Tanf kể từ khi nhóm nổi dậy Quân đội Syria Mới (NSA) do nước này hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Căn cứ do Mỹ xây dựng tại đây được coi là có trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq.

Al-Tanf cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát. Quân đội Mỹ từng rút khỏi đây vào cuối năm 2018, nhưng sau đó trở lại và duy trì lực lượng đồn trú, thiết lập vùng đệm rộng 50 km quanh Al-Tanf để ngăn nguy cơ đụng độ với quân đội chính phủ Syria và Nga.

Căn cứ al-Tanf nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Iraq và Jordan. Đồ họa: Al Jazeera.

Vũ Anh (Theo Reuters)