'Cán bộ phường, xã là một phần của ngành khoa học và công nghệ'

Khi phân cấp, cán bộ ở các sở, thậm chí ở xã, phường cũng là một phần không thể tách rời của ngành khoa học và công nghệ, theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy.

Tại hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 13/11, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cần phải thường xuyên, liên tục, "cứ chỗ nào khó của địa phương, của tỉnh, của sở, của xã thì Bộ đồng hành".

"Chúng ta phải coi việc giải đáp khó khăn vướng mắc và cầm tay chỉ việc là công việc thường xuyên", ông nói. Bởi theo Thứ trưởng, hệ thống pháp luật vừa được cập nhật, phân cấp, "không thể ngày một ngày hai mà triển khai được", cũng như cán bộ cấp tỉnh, cấp xã không thể chỉ qua một buổi tập huấn là làm được ngay khi nhận việc chuyển giao từ trung ương xuống.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Doãn Mạnh

Việc phân cấp, phân quyền không chỉ là chuyện chuyển giao nhiệm vụ, mà qua đó còn tạo sự liên kết giữa trung ương và địa phương, hình thành mạng lưới quản lý khoa học công nghệ thống nhất từ Bộ đến xã. "Khi chúng ta phân cấp, mới thấy cán bộ ở các sở, thậm chí ở xã, phường giờ đây là một phần không thể tách rời của ngành khoa học và công nghệ, của Bộ Khoa học và Công nghệ", Thứ trưởng nhận định. Theo ông, trước đây giữa trung ương và địa phương còn khoảng cách, nhưng việc phân cấp, phân quyền, khiến "tất cả phải làm việc trên cùng một hệ thống".

"Chừng nào còn cán bộ ở xã, ở sở đọc tài liệu hướng dẫn chưa làm được thì đó vẫn là trách nhiệm của cục, vụ", Thứ trưởng nói, thêm rằng nhiệm vụ của cục, vụ chỉ hoàn thành khi mọi vướng mắc ở địa phương được giải quyết thấu đáo.

Ông yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ duy trì kênh kết nối với địa phương, giao ban hàng tháng, có thể qua hình thức trực tuyến. "Những việc này cần được triển khai quyết liệt, tích cực và nhanh chóng, vì yêu cầu của xã hội càng ngày càng nhanh, nhu cầu phát triển của người dân và doanh nghiệp càng ngày càng lớn", ông nhấn mạnh.

Cán bộ xã, phường được học nghiệp vụ đo lường chất lượng

Tại hội nghị, một trong những vấn đề được quan tâm là đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã, phường - lực lượng trực tiếp tham gia tại cơ sở, nhất là trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo ông Đoàn Thanh Thọ, Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, đến nay đã có khoảng 5.000 công chức địa phương được tập huấn, trong đó gần 3.000 người cấp xã, phường được đào tạo về đo lường, 500 người học nghiệp vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Về trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm hóa ở địa phương, ông cho biết đây không phải nhiệm vụ mới, Luật Đo lường năm 2011 và Nghị định 132 năm 2008 đã quy định rõ. Tuy nhiên, trước đây công tác này ở cấp cơ sở "chưa được nâng cao", do đó ông đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ rà soát đội ngũ công chức phường, xã để bổ sung kế hoạch đào tạo, đảm bảo đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Thanh Thọ, Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, tại hội nghị ngày 13/11.

Theo ông Trần Quý Giầu, Trưởng ban Đo lường của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, lĩnh vực do đơn vị quản lý được phân cấp mạnh, với 18 nhiệm vụ được giao cho địa phương. Riêng lĩnh vực đo lường có ba nhóm thủ tục hành chính được phân cấp, theo Nghị định 133, gồm cấp giấy đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; cấp lại và chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký.

Cũng theo ông Giầu, Nghị định 132 chuyển nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về đo lường từ cấp huyện xuống cấp xã, phường, theo mô hình chính quyền hai cấp. Cán bộ xã, phường nay có quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường, với ba nội dung: phương tiện đo, phép đo và lượng hàng hóa gói sẵn. "Đây là việc gộp và chuyển giao nhiệm vụ của cấp huyện xuống cấp phường, xã", ông chia sẻ.

Để hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành tài liệu hướng dẫn chi tiết cho từng nhiệm vụ, mỗi nội dung được trình bày trong một trang, giúp cán bộ dễ tra cứu và áp dụng. Song song, 12 đoàn công tác của Bộ đã xuống 34 tỉnh, thành phố để huấn luyện, hướng dẫn trực tiếp.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc và khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Bộ KH&CN

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cũng tổ chức hỗ trợ trực tuyến qua các nhóm chat nội bộ để giải đáp nhanh vướng mắc phát sinh, cũng như tổ chức các hội thảo ba miền.

Hiện 21/34 tỉnh thành đã thực hiện thủ tục hành chính về đo lường; 13 tỉnh khác đã ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ triển khai. Chỉ một số ít địa phương chưa phát sinh thủ tục do đặc thù địa phương hoặc do thiếu nhân lực.

