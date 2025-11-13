Bộ KH&CN hướng dẫn phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước về khoa học công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành địa phương, diễn ra ngày 13/11 tại trụ sở Bộ.

Chương trình có sự tham dự của các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ địa phương. Buổi sáng, hội nghị tập trung vào các báo cáo chuyên đề, giúp đại biểu nắm bắt bức tranh toàn cảnh về thực tiễn phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Vụ trưởng Pháp chế Nguyễn Như Quỳnh sẽ trình bày tổng quan về việc phân cấp, phân quyền, sau đó là các chuyên đề chuyên sâu thuộc 5 lĩnh vực: Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ hạt nhân, Tần số vô tuyến điện, Bưu chính viễn thông. Các báo cáo viên sẽ phân tích rõ cơ chế, quyền hạn và trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai trong từng lĩnh vực.

Buổi chiều dành cho phần trao đổi, thảo luận và giải đáp vướng mắc. Lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc Bộ sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi từ đại biểu địa phương về việc thực thi nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, cách thức phối hợp và cơ chế kiểm tra, giám sát. Phần thảo luận được kỳ vọng giúp thống nhất cách hiểu và cách làm, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực tiễn tại cơ sở.

Hồi tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định 132 về phân định thẩm quyền và Nghị định 133 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương tổ chức lại bộ máy chính quyền theo mô hình hai cấp, bỏ cấp huyện, với định hướng "Địa phương quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Tại hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước trong tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh sáu nguyên tắc trong thực hiện phân cấp, phân quyền. Theo ông, Trung ương cần tập trung vào vai trò quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thứ hai cần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Với nguyên tắc thứ ba và bốn, việc phân cấp, phân quyền phải được thực hiện theo khung pháp lý thống nhất; đồng thời phải gắn chặt với kiểm tra, giám sát để tránh buông lỏng quản lý. Thứ năm, cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương đầu tư xây dựng các nền tảng số làm công cụ thực thi cho chính quyền các cấp. Thứ sáu, cải cách bộ máy tổ chức phải đi cùng với việc đổi mới quản trị và sử dụng công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phân cấp, phân quyền 52,5% số nhiệm vụ, quyền hạn do cấp Trung ương thực hiện, tương đương 117 trong tổng số 223 nhiệm vụ. Trong đó, 78 nhiệm vụ đã được quy định tại Nghị định 133 và 39 nhiệm vụ khác được phân cấp, phân quyền thông qua các văn bản pháp luật sắp ban hành.

