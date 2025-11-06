'Thiếu trung gian gây giảm hiệu quả thương mại hóa công nghệ'

Người làm nghiên cứu tự phải tìm cách thương mại hóa thay vì qua đơn vị trung gian chuyên nghiệp, khiến hiệu quả chưa cao, theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh.

Tại Hội thảo quốc tế về hợp tác R&D và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ngày 6/11 ở Hà Nội, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh việc chuyển giao công nghệ, đưa tri thức từ trường đại học, viện nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất kinh doanh "là nhiệm vụ cần thiết và cần được thực hiện quyết liệt", theo tinh thần Nghị quyết 57.

Ông chỉ ra thực tế phần lớn đơn vị nghiên cứu tại các viện, trường của Việt Nam chưa thực hiện việc này hiệu quả. "Điểm yếu lớn còn tồn tại trong thực tiễn Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung là 'thung lũng chết' giữa hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh", ông nói, dẫn ví dụ một trường đại học lớn trong nước có doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ cả năm đạt chưa tới 15 tỷ đồng.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh tại Hội thảo quốc tế về hợp tác R&D và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ngày 6/11/2025. Ảnh: Lưu Quý

Theo Thứ trưởng, một trong những nguyên nhân của thực trạng này là các đơn vị chưa khai thác cách làm qua đơn vị thương mại hóa chuyên nghiệp. "Phần lớn kết quả nghiên cứu do các thầy, các nhà khoa học tự thực hiện, tự đi thương mại hóa, rất ít trường hợp thông qua tổ chức trung gian chuyên nghiệp", ông nói.

Để khắc phục, ông nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức trung gian, những văn phòng chuyên về hoạt động thương mại hóa, chuyển giao công nghệ. Ông cũng nhắc đến Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã tạo điều kiện cho việc biến kết quả nghiên cứu thành tài sản, cho phép góp vốn bằng tài sản là kết quả nghiên cứu, đồng thời nghị định hướng dẫn triển khai Luật cũng đã cho phép hình thành các tổ chức trung gian để thực hiện vai trò này.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong chuyển giao công nghệ

Trong bối cảnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, Thứ trưởng Hoàng Minh đánh giá hoạt động của Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) thời gian qua là một điểm sáng, khi vừa nghiên cứu, vừa đưa được kết quả vào triển khai thương mại và đạt hiệu quả cao.

Sau gần 30 phút tham quan các gian hàng trưng bày của VKIST và doanh nghiệp liên quan, Thứ trưởng đánh giá Viện "hoàn toàn có đủ điều kiện để hình thành các doanh nghiệp trực thuộc", để vừa kinh doanh sản phẩm tự tạo ra, đồng thời là cầu nối tiếp nhận và chuyển giao công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Trước đại diện VKIST cùng Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KIST, ông đề nghị hai viện cần là cầu nối của hai quốc gia trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, thương mại hóa và các dự án lớn. Ông cũng giao nhiệm vụ cho VKIST mở rộng thị trường, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của các đơn vị Hàn Quốc tại Việt Nam, đưa các nghiên cứu của Việt Nam ra thế giới.

Tại sự kiện, ông Oh Sang Rok, Chủ tịch KIST, đánh giá Việt Nam là thị trường "vô cùng năng động, tích cực và đang phát triển nhanh chóng".

"Khi kết hợp với nhau, hai quốc gia sẽ tận dụng được hiệu quả cộng hưởng từ hai thế mạnh, nhằm nhanh chóng đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo thành hoạt động thực tiễn", ông nói, cho biết mục tiêu của hai viện sẽ là đồng hành cùng các doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và thị trường, đảm bảo các thành tựu nghiên cứu của KIST và VKIST có thể ra thị trường.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Oh Sang Rok tại hội thảo. Ảnh: Lưu Quý

Năm 2025, một số kết quả nghiên cứu của VKIST đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Tại sự kiện, ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Sở hữu trí tuệ, cũng trao hai bằng này cho các kết quả nghiên cứu của Viện gồm: Phương pháp và hệ thống nhận dạng khuôn mặt; Phương pháp và hệ thống thu thập dữ liệu ảnh đa góc tăng cường hiệu quả mô hình hóa khuôn mặt ảo ba chiều; Chế phẩm thảo dược để tăng trọng, phòng và điều trị bệnh tiêu chảy cho lợn con, và quy trình sản xuất chế phẩm; Quy trình sản xuất cao tiêu chuẩn hy thiêm từ dược liệu hy thiêm Herba Siegesbeckia.

