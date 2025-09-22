Cấm xe qua hầm Thủ Thiêm để diễn tập chữa cháy

Từ 22h đến 23h45 các ngày 25, 26 và sáng 28/9, toàn bộ xe bị cấm qua hầm Thủ Thiêm (đường hầm sông Sài Gòn) cả hai hướng để diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong thời gian trên, xe hướng từ phường Sài Gòn qua phường An Khánh (quận 1 sang TP Thủ Đức cũ) đi theo lộ trình: Võ Văn Kiệt - đường song hành - Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - Tố Hữu - Mai Chí Thọ. Hướng ngược lại: Mai Chí Thọ - Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Xe chạy qua vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Giang Anh

Phương án xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị triển khai nhằm chủ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Ngoài thực tập xử lý các tình huống, trong đường hầm đã được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Hầm Thủ Thiêm dài 1,5 km, khánh thành năm 2011, là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ). Công trình rộng 33 m, cao 9 m, 6 làn xe, hiện mỗi ngày có khoảng 55.000 ôtô và 300.000 xe máy lưu thông.

Giang Anh