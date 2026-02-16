Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa

Để phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa, xe bị cấm vào hơn 20 tuyến đường trung tâm TP HCM đêm 29 Tết (16/2), theo thông báo của Phòng CSGT thành phố.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 tại TP HCM diễn ra tại 17 địa điểm, kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ). Các điểm tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Để đảm bảo trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 16 đến 1h ngày 17/2, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn, đoạn qua trung tâm TP HCM mừng năm mới 2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), song hành Võ Văn Kiệt (đoạn dẫn cầu Calmette tới Pasteur), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm tới Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

Một loạt tuyến đường khác cũng cấm xe trong thời gian trên, gồm: Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Ngoài ra, các đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), R12, Cầu Ba Son, Khánh Hội, cũng cấm xe.

Trong thời gian trên, xe từ phường Thạnh Tây (Bình Thạnh cũ) đi phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), theo lộ trình thay thế: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Hướng ngược lại: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với hướng từ Thủ Đức (cũ) đi quận 5, 10 (cũ): Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong. Hướng ngược lại theo hành trình: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Vị trí một số tuyến đường cấm xe để bắn pháo hoa đêm giao thừa ở trung tâm TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài trung tâm thành phố, tại khu vực thành phố mới thuộc Bình Dương (cũ) cũng cấm xe nhiều tuyến đường từ 20h đêm nay đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, gồm: Hùng Vương (từ ngã tư với Võ Văn Kiệt đến Lý Thái Tổ), Lê Lợi (ngã tư Lê Duẩn đến Huỳnh Thúc Kháng), Huỳnh Thúc Kháng (ngã tư Lê Lợi đến Trường Sa).

Đối với khu vực quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu, từ 21h ngày 16/2 xe cũng bị cấm vào các tuyến đường: Thùy Vân (Đoàn Trung Còn đến Thi Sách); Lê Hồng Phong (Vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân); Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ (Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Theo Phòng CSGT TP HCM, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị sẽ tổ chức điều chỉnh và phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của người dân ở các khu vực cấm xe.

Giang Anh