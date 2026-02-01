TP HCM bắn pháo hoa 17 điểm mừng Tết Bính Ngọ

Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ.

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa được UBND TP HCM ban hành, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp Marina (phường Sài Gòn); Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu);

Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn, đoạn qua trung tâm TP HCM mừng năm mới 2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa); Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè); Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ); cùng các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ). Việc tổ chức thực hiện theo Nghị định 137/2020, trong đó Hà Nội và TP HCM được phép bắn pháo hoa vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 và ngày 30/4.

Dịp Tết Bính Ngọ, TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa, đường sách tại khu vực trung tâm (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Năm nay, thành phố cũng chỉnh trang, dỡ rào chắn 9 khu đất công bỏ không lâu năm để làm vườn hoa công cộng, tăng không gian sinh hoạt cho người dân.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ chính thức bắt đầu từ thứ hai 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Do kỳ nghỉ nằm trọn giữa hai ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục, từ 14/2 đến 22/2/2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lê Tuyết