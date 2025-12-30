Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM để bắn pháo hoa

Xe bị cấm vào hơn 20 đường trung tâm thành phố để phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa Tết Dương lịch đêm 31/12, theo thông báo của Phòng CSGT TP HCM.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2026, TP HCM bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra còn một số điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn)... Bên cạnh bắn pháo hoa, nhiều chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức trong đêm mừng năm mới.

Pháo hoa đón năm mới 2025 tại TP HCM Ảnh: Thanh Tùng

Để giữ trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui Khánh Hội), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội), Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng), Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Thiệp (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Những đường khác gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp). Các tuyến quanh vòng xoay Công trường Mê Linh như Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp, Thi Sách và khu vực cầu Ba Son, Khánh Hội cũng cấm xe.

Vị trí một số tuyến đường cấm xe để bắn pháo hoa đêm 31/12 ở trung tâm TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trong thời gian trên, xe từ phường Thạnh Tây (Bình Thạnh cũ) đi phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), theo lộ trình thay thế: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Hướng ngược lại: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu -cầu Ông Lãnh -Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với hướng từ Thủ Đức (cũ) đi quận 5, 10 (cũ): Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong. Hướng ngược lại theo hành trình: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Ngoài trung tâm thành phố, tại khu vực trung tâm thành phố mới thuộc Bình Dương (cũ) cũng cấm xe nhiều tuyến đường từ 20h ngày 31/12, gồm: Hùng Vương (từ ngã tư với Võ Văn Kiệt đến Lý Thái Tổ), Lê Lợi (ngã tư Lê Duẩn đến Huỳnh Thúc Kháng), Huỳnh Thúc Kháng (ngã tư Lê Lợi đến Trường Sa).

Đối với khu vực quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu, từ 21/h ngày 31/12 xe cũng bị cấm vào các tuyến đường: Thùy Vân (Đoàn Trung Còn đến Thi Sách); Lê Hồng Phong (Vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân); Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ (Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Giang Anh