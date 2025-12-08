TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng năm mới 2026

Thành phố sẽ bắn pháo hoa 4 điểm gồm đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm thành phố mới Bình Dương, Quảng trường Tam Thắng và Công viên Đầm Sen mừng Tết Dương lịch 2026.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2026, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Pháo hoa đón năm mới 2025 tại TP HCM Ảnh: Thanh Tùng

Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo Nghị định 137/2020, trong đó Hà Nội và TP HCM được phép bắn thêm vào dịp 30/4, ngoài các kỳ lễ lớn như Tết Nguyên đán và 2/9.

Bên cạnh pháo hoa, TP HCM tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: đêm Countdown 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực mở rộng đường Lê Lợi - Công viên Lam Sơn - Nhà hát Thành phố.

Khu vực Bình Dương (cũ) tổ chức sự kiện Khơi sóng bình minh 2025 với chạy bộ, đồng diễn yoga, ẩm thực; trong khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra tại các khu công nghiệp, phường, xã; cùng các giải marathon, việt dã, chạy núi Dinh... Thành phố cũng trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường trung tâm.

Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ Năm, người lao động nghỉ một ngày hưởng nguyên lương. Năm ngoái, doanh thu du lịch của TP HCM dịp Tết Dương lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Lê Tuyết