Cam Ranh Runner - đại diện chủ nhà mới tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Với toàn bộ 50 thành viên tham dự, Cam Ranh Runner là "làn gió mới" của chạy bộ Khánh Hòa tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang.

Câu lạc bộ được runner Nguyễn Văn Tuấn thành lập tháng 9/2023, sau mùa giải VnExpress Marathon Nha Trang lần thứ hai. Đây là thời điểm phong trào chạy bộ bùng nổ ở Việt Nam với số lượng người chạy và giải chạy tăng đột biến. Tại Khánh Hòa, CLB Nha Trang Runners được thành lập năm 2019 và hoạt động sôi nổi.

Tuy nhiên, khoảng cách hơn 40 km tới Nha Trang khiến nhiều người yêu chạy bộ tại Cam Ranh thiếu cộng đồng để sinh hoạt. Vì thế, xuất phát từ một vài thành viên ban đầu thường chạy tự phát cùng nhau bên bãi biển hay ven đầm, Cam Ranh Runner ra đời.

Các thành viên Cam Ranh Runners trong màu áo đồng phục của CLB. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng như nhiều CLB chạy tự phát khác, nhóm ban đầu gặp nhiều khó khăn. Họ không có giáo án, không có lịch trình cụ thể, thiếu người dẫn dắt chuyên môn. Các thành viên cũng bận rộn và chưa có kinh nghiệm với cự ly dài. Nhóm nhiều lần đứng trước nguy cơ tan rã. Trong bối cảnh đó, Tuấn chủ động tìm giáo án từ các runner giàu kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp từng thành viên.

Phải đến khi một số thành viên bắt đầu tham gia các giải phong trào ở Nha Trang và các địa phương lân cận như Phú Yên, Đà Lạt, Quy Nhơn..., tinh thần của Cam Ranh Runners dần được hình thành. Chứng kiến đồng đội chinh phục các mốc thành tích mới ở cự ly 5 km, 10 km và bán marathon, nhiều thành viên tự tin hơn, và những người mới tìm đến.

"Dù có nhiều người gia nhập, định hướng của chúng tôi lúc đó vẫn rất đơn giản - cùng nhau chạy để vui, khỏe, hoàn toàn chưa có kế hoạch hay kinh nghiệm quản lý hội nhóm", chủ tịch CLB nhớ lại. Xây dựng từ con số 0, CLB gặp không ít khó khăn. Ban quản trị loay hoay mãi mới có những sản phẩm nhận diện thương hiệu đầu tiên như áo, logo.

Từ vài người ban đầu, Cam Ranh Runner dần mở rộng. Hiện CLB có hơn 30 thành viên chính thức, trên 20 runner sinh hoạt thường xuyên. Nhóm công khai trên mạng xã hội cũng thu hút hơn 700 người theo dõi, trở thành điểm hẹn để chia sẻ kinh nghiệm, đăng tải hình ảnh tập luyện mỗi ngày.

Sự kiện sinh nhật 1 tuổi diễn ra vào dịp 2/9 năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Hoạt động một thời gian chúng tôi mới nhận ra, nếu muốn lan tỏa, thu hút runner địa phương, CLB cần mang bản sắc. Từ đó, áo đồng phục màu xanh lá cây với hình ảnh sân bay Cam Ranh, vịnh, biển... những biểu tượng khiến người Cam Ranh tự hào nhất ra đời", anh Tuấn kể.

Vượt qua khó khăn ở khâu tổ chức, nhận diện thương hiệu, vấn đề tài chính lại phát sinh. Để vượt qua, các thành viên đóng góp quỹ ban đầu 50.000 đồng mỗi người. Runner Can Nguyễn - thành viên ban quản trị ứng trước chi phí cho các hạng mục, giúp tập thể vượt qua những bước khởi đầu đầy thử thách. Sau đó, CLB áp dụng "KPI quãng đường" hàng tuần như một cách nhắc nhở, khuyến khích tập luyện đều đặn.

Để chào đón VnExpress Marathon đến với Nha Trang lần thứ tư, nhóm lên kế hoạch mua Bib và tập luyện từ đầu năm. Ban quản trị luôn cập nhật thông tin về giải đấu đến thành viên. Sau đó, mọi người tự chọn cự ly phù hợp khả năng. Lịch tập gồm ba buổi chính mỗi tuần, kết hợp chạy sức bền, chạy tốc độ và phục hồi. Một số thành viên mới được hướng dẫn riêng để đảm bảo đủ thể lực tham gia.

Hầu hết thành viên tham gia giải với mục tiêu "vui và khỏe". Chỉ có cựu VĐV tuyển điền kinh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Dũng đặt mục tiêu tranh giải. Trước đó, khi chưa gia nhập Cam Ranh Runners, Dũng từng về nhất VnExpress Marathon Nha Trang 2022 với thành tích 2 tiếng 36 phút.

Theo Nguyễn Văn Tuấn, dù con số 50 người tham dự một giải không lớn như những CLB khác, nhưng việc 100% thành viên góp mặt mang ý nghĩa gắn kết và tạo động lực cho phong trào ở địa phương. "Chúng tôi coi đây là dịp để giới thiệu hình ảnh Cam Ranh Runner, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các CLB bạn", anh nói.

Lan Anh