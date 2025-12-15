Cấm ôtô qua hầm sông Sài Gòn để vận hành hệ thống chữa cháy

TP HCMTừ 23h ngày 19 đến 4h hôm 20/12, xe không được qua hầm sông Sài Gòn để phục vụ kiểm tra, vận hành hệ thống chữa cháy tự động, theo Sở Xây dựng.

Trong thời gian trên, xe từ phường Sài Gòn (quận 1 cũ) sang phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) đi theo lộ trình: Võ Văn Kiệt - song hành - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - Tố Hữu - Mai Chí Thọ.

Ở chiều ngược lại, phương tiện lưu thông theo hướng: Mai Chí Thọ - Tố Hữu - R12 - cầu Ba Son - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hầm vượt sông Sài Gòn, tháng 1/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Sở Xây dựng, hiện ôtô được phép lưu thông qua hầm 24/24, trong khi xe máy bị cấm từ 23h đến 4h hôm sau. Do đó, đợt cấm này chỉ ảnh hưởng đến ôtô.

Hệ thống chữa cháy tự động trong hầm sông Sài Gòn được lắp đặt từ năm 2021, sử dụng công nghệ phun sương áp lực cao, có khả năng tự động phát hiện và dập lửa ngay khi đám cháy mới phát sinh. Hệ thống cho phép chia hầm thành nhiều vùng nhỏ để xử lý chính xác sự cố và được kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần nhằm đảm bảo khả năng vận hành.

Hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) thông xe năm 2011, là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Đông Tây (trục Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ). Công trình dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe, mỗi ngày phục vụ trung bình khoảng 55.000 ôtô và 300.000 lượt xe máy.

Giang Anh