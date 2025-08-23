Cam Lâm Runners và hành trình trưởng thành cùng VnExpress Marathon

Khánh HòaCam Lâm Runners, một nhóm chạy địa phương non trẻ, ấp ủ ước mơ tự tổ chức sự kiện chạy bộ chuyên nghiệp như VnExpress Marathon.

Chiều 22/4, khu đô thị biển Libera Nha Trang trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn VĐV đổ về nhận Bib và bộ race-kit. Trong dòng người sôi động, tập thể Cam Lâm Runners nổi bật với trang phục in hình quốc kỳ, tạo điểm nhấn giàu cảm xúc. Hình ảnh này thể hiện bản sắc tập thể và hòa chung niềm hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Nhân dịp VnExpress Marathon mùa thứ tư diễn ra trên sân nhà, cận kề với ngày trong đại của cả dân tộc, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp về niềm tự hào dân tộc, đồng thời thể hiện sự gắn kết ở giải chạy lớn và chuyên nghiệp nhất tại địa phương", anh Phan Ngọc Linh, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, cho biết.

Ở cách Nha Trang khoảng 35 km, nhóm huy động 8 ôtô của các cá nhân, đưa CLB, gia đình và bạn bè đến tận hưởng không khí ngày phát bib. VnExpress Marathon Libera Nha Trang trở thành dịp hội ngộ, gắn kết và khẳng định sự trưởng thành của cộng đồng runner tại Cam Lâm.

Các thành viên Cam Lâm Runners chụp ảnh check-in trước cổng chào VnExpress Marathon Nha Trang. Ảnh: Đức Đồng

Cam Lâm Runners được thành lập tháng 10/2023, xuất phát từ sáng kiến của một số thành viên từng sinh hoạt cùng Nha Trang Runners. Khoảng cách địa lý tới 35 km khiến việc tham gia hoạt động chung ở Nha Trang gặp nhiều khó khăn. Họ quyết định lập một sân chơi riêng tại Cam Lâm, tạo môi trường gắn kết cho những người yêu chạy bộ tại địa phương.

Những ngày đầu, Cam Lâm Runners chỉ có vài thành viên, gặp nhiều khó khăn khi xây dựng thói quen sinh hoạt theo mô hình CLB. Người dân địa phương vốn quen chạy bộ đơn lẻ, ít gắn kết trong cộng đồng. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế tại Cam Lâm còn hạn chế so với Nha Trang hay Cam Ranh, khiến việc duy trì hoạt động tập thể trở nên thách thức.

Tuy nhiên, qua thời gian, các thành viên đã cùng nhau tham gia nhiều giải phong trào, dần cải thiện sức khỏe, nâng cao thành tích. Sự kiên trì giúp CLB nhanh chóng khẳng định vị thế, được nhiều runner trong tỉnh biết đến và chính quyền địa phương ủng hộ.

Sau gần hai năm hoạt động, Cam Lâm Runners hiện có hơn 100 thành viên, trở thành một trong những cộng đồng chạy bộ trẻ nhưng năng động tại Khánh Hòa. "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và đặc biệt là sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm từ các CLB đi trước", anh Linh nói.

Ban chủ nhiệm CLB xác định VnExpress Marathon Nha Trang là giải đấu trọng tâm mỗi năm. Ngay từ đầu 2025, khi có thông tin từ ban tổ chức, hơn 40 thành viên đã đăng ký các cự ly và duy trì kế hoạch tập luyện suốt ba tháng, coi đây là "kỳ thi lớn" để thử thách giới hạn bản thân.

"VnExpress Marathon không chỉ là một cuộc đua. Với chúng tôi, đó là đích đến của quá trình luyện tập, là ngày hội lớn để gắn kết và cũng là động lực để CLB tiếp tục phấn đấu", anh Nguyễn Quang Thế, Phó chủ tịch phụ trách hậu cần, chia sẻ.

Các thành viên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Đức Đồng

Không dừng lại ở việc tham gia, Cam Lâm Runners còn ấp ủ kế hoạch tổ chức những sự kiện quy củ ngay tại địa phương. "Chúng tôi lấy cách làm của VnExpress Marathon làm kim chỉ nam để học hỏi, từ hệ thống y tế, trạm tiếp nước đến khâu tình nguyện viên. Đó là tiêu chuẩn vàng mà CLB hướng tới", anh Thế nói.

Trước mắt, CLB đặt mục tiêu tổ chức giải bán marathon có chip-time và bộ nhận diện bài bản tại Cam Lâm. Thành công từ các sự kiện trước đó, như đường chạy mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nền tảng để biến khát vọng này thành hiện thực.

Cam Lâm là huyện ven biển của Khánh Hòa, nằm giữa Nha Trang và Cam Ranh, cách Nha Trang khoảng 35 km. Huyện có diện tích hơn 540 km², dân số hơn 120.000 người. Nơi đây nổi tiếng với bãi biển Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng và sân bay quốc tế Cam Ranh trên địa bàn. Ngoài lợi thế du lịch biển, Cam Lâm còn là vùng đất nông nghiệp trù phú, đặc sản nổi tiếng là xoài Cam Lâm.

Lan Anh