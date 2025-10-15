Cảm hứng phố đêm trên áo đấu VM Hanoi Midnight Powered by Puma

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma công bố áo đấu màu hồng cùng hiệu ứng chuyển sáng như ánh đèn của thành phố về đêm.

Sắc hồng trở thành gam màu nhận diện qua 5 mùa giải chạy đêm Hà Nội. Năm nay, áo thi đấu chọn gam hồng pha chút đỏ, nổi bật về đêm. Áo thiết kế tối giản, hiện đại, với điểm nhấn số 5 trên tay áo tượng trưng cho hành trình 5 năm gắn bó cùng cộng đồng. Họa tiết chuyển sáng với những nét sọc mờ gợi liên tưởng đến những vệt ánh sáng đêm - hình ảnh quen thuộc của các runner trên cung đường Thủ đô.

Áo thi đấu mang sắc hồng của VM Hanoi Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Giữa áo là tên giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Ban tổ chức cho biết thiết kế này thể hiện tinh thần "Go Wild" mạnh mẽ, tự do và phóng khoáng. "Chúng tôi mong muốn mỗi runner khi khoác áo hồng Hanoi Midnight đều cảm nhận được năng lượng tích cực và niềm tự hào khi chinh phục giới hạn bản thân giữa lòng thành phố", vị đại diện nói.

Bên cạnh áo thi đấu, áo Finisher 21 km được thiết kế với sắc xanh midnight chuyển sáng. Mẫu áo T-shirt thể thao sử dụng chất liệu thoáng khí, phù hợp cho cả tập luyện hay sinh hoạt hàng ngày. Đây là vật phẩm ghi nhận thành tích của các runner hoàn thành cự ly bán marathon.

Áo Finisher 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Với cự ly dài nhất, áo Finisher 42km mang kiểu dáng áo gió thể thao. Chất liệu sợi nhân tạo cao cấp, có tính năng cản gió, hỗ trợ VĐV trong nhiều điều kiện thời tiết. Tông trắng - xanh ngọc tạo cảm giác nhẹ nhàng, tượng trưng cho ý chí và tinh thần nỗ lực của các chân chạy marathon.

Theo ban tổ chức, mỗi mẫu áo không chỉ là vật kỷ niệm mà còn là lời cổ vũ tinh thần cho các runner thử thách bản thân và tận hưởng không khí đặc biệt của Hà Nội về đêm.

Áo khoác Finisher cho 42km là nét đặc trưng của giải. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma khởi tranh từ giữa đêm 30/11. Giải năm nay tiếp tục đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm. Qua từng bước chạy, runner cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh. Đường chạy được điều chỉnh so với các mùa giải trước và sẽ công bố thời gian tới. Thông tin về giải được cập nhật tại đây.

Mùa giải 2024 có hơn 11.000 người tham dự, với tỷ lệ VĐV ngoài Hà Nội là 80%. Số người lập PR cá nhân là 2.436 (trên 20%) - cao hơn trung bình các giải tại Việt Nam. Tỷ lệ đạt PR cao là minh chứng cho cung đường và điều kiện thi đấu thuận lợi. Ngoài ra, sự góp mặt của elite Việt Nam và quốc tế làm tăng tính cạnh tranh, tạo chất lượng chuyên môn cho giải. Giải hiện bán vé giai đoạn Late.

Puma là thương hiệu thể thao toàn cầu với hơn 75 năm lịch sử. Nhãn hàng từng đồng hành những vận động viên hàng đầu thế giới như Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart hay Neymar và xuất hiện trong những khoảnh khắc biểu tượng của thể thao thế giới.

