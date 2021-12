Cảm giác mạnh khi trượt băng trên hồ Baikal

Trượt băng trên mặt hồ Baikal gần như trong suốt vào mùa đông, với những vết nứt khổng lồ, du khách có thể có cảm giác băng sắp vỡ toác ngay dưới chân. Âm thanh phát ra từ mặt băng như tiếng súng laser trong những bộ phim viễn tưởng.

"Một khách du lịch bình thường sẽ sợ hãi khi lần đầu có trải nghiệm này ở Baikal. Lớp băng trong suốt sâu thẳm và tiếng động đột ngột phát ra từ dưới chân họ", nhiếp ảnh gia người Nga Aleksey Kolganov chia sẻ. Kolganov ghi lại video trượt băng trong chuyến thăm hồ Baikal vào tháng 2 năm nay.

Âm thanh như phim viễn tưởng tại hồ Baikal Nhiếp ảnh gia Aleksey Kolganov ghi lại âm thanh kỳ lạ khi trượt băng. Video: Sputnik

Trả lời Siberian Times, Kolganov cho biết anh phải giảm tốc độ ghi âm và tăng âm lượng, vì micro máy ảnh thường khó bắt được những âm thanh này. Đây là hiện tượng tán âm. Những âm thanh "chíu chíu" phát ra do sự co giãn của băng, dẫn đến nứt gãy và tạo ra các rung động. Những rung động này truyền qua băng với tốc độ khác nhau, tần số cao thấp bị tách ra, tạo ra những âm khác nhau. Do đó du khách sẽ nghe thấy tiếng "chíu chíu" thay vì tiếng "tách" thông thường khi băng nứt.

Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, là một địa điểm du lịch hút khách do ẩn chứa nhiều điều thú vị thiên nhiên ban tặng. Nhiều người đến đây vào mùa đông để chiêm ngưỡng "phép màu Baikal" khi những khối băng đủ hình thù trên mặt hồ, những vết nứt màu trắng thẳng đứng hay hàng triệu bong bóng đóng băng.

Do cấu trúc tinh thể độc đáo và nhiệt độ lạnh giá của mùa đông, băng ở hồ rất vững chắc. Ảnh: Sergey Sukhov

Trung Nghĩa (Theo Russia Beyond)