California tính chi 200 triệu USD hỗ trợ người mua xe điện

California dự kiến chi 200 triệu USD để vực dậy thị trường xe điện, sau khi chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt khoản hỗ trợ 7.500 USD của liên bang từ năm ngoái.

Theo Reuters ngày 3/2, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết bang này muốn thay chính quyền Mỹ tặng tiền cho người mua xe điện.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện mới và 4.000 USD cho xe qua sử dụng. Việc chấm dứt ưu đãi có hiệu lực từ ngày 30/9/2025, kéo doanh số loại xe này giảm mạnh trong ba tháng cuối năm.

Một trạm sạc xe điện tại Carlsbad, California, Mỹ, ngày 14/5/2025. Ảnh: Reuters

Từ cuối năm 2024, ông Newsom đã tuyên bố nếu chính quyền Trump loại bỏ tín dụng thuế liên bang, California sẽ lập một phiên bản chính sách mới của Chương trình Hoàn tiền Xe sạch (CVRP). Chương trình trên cũng hoàn tới 7.500 USD cho người mua xe điện, tương tự chính quyền liên bang, kéo dài trong giai đoạn 2009-2023. Động thái này nhằm đảm bảo sự tiến bộ của một bang dẫn đầu nước Mỹ về phương tiện không phát thải và hạ tầng trạm sạc.

Trong hơn một thập kỷ, chương trình CVRP đã chi 1,49 tỷ USD, trợ cấp cho 586.000 xe, tiết kiệm hơn 456 triệu gallon nhiên liệu.

Newsom thường phản đối Tổng thống Trump mạnh mẽ, và được coi là ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ vào năm 2028. Với chính sách ưu đãi xe điện mới, số tiền hoàn cho mỗi người mua chưa được công bố.

Bloomberg thông tin thêm rằng loại xe điện nằm trong gói ưu đãi hoàn tiền gồm xe khách giá dưới 55.000 USD, ôtô tải nhỏ, bán tải, SUV dưới 80.000 USD và phương tiện cũ giá 25.000 USD trở lên. Mức giá trên có nghĩa là một số mẫu xe phổ biến nhất của Tesla đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Quyết định của bang California được đưa ra khi các hãng xe vật lộn với doanh số bán xe điện giảm. Stellantis, công ty mẹ của Chrysler, cho biết tuần này họ sẽ ngừng bán xe Jeep Wrangler và Grand Cherokee hybrid cắm sạc tại Bắc Mỹ, trong khi GM chịu khoản lỗ 6 tỷ USD để rút một số khoản đầu tư vào xe điện.

Ông Trump nhắm vào xe điện trên mọi mặt trận, gồm chặn các quy định về tỷ lệ xe bắt buộc tại California. Tháng 7 năm ngoái, chính quyền liên bang cũng thông báo hủy bỏ chính sách áp trần tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời yêu cầu hãng xe không phải trả bất kỳ khoản phạt nào do không đáp ứng quy tắc tiết kiệm nhiên liệu từ năm 2022.

Ở góc độ kinh doanh, các thay đổi của chính quyền Trump giúp các nhà sản xuất ôtô tiết kiệm hàng tỷ USD mua tín chỉ carbon từ Tesla để đáp ứng quy định về tỷ lệ doanh số xe điện. Tuần trước, GM cũng nêu việc bãi bỏ các quy định về khí thải liên bang dự kiến giúp họ tiết kiệm tới 750 triệu USD.

Bảo Bảo (theo Reuters)