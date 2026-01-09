GM thiệt hại 6 tỷ USD vì giảm đầu tư xe điện

Chính sách xe điện thay đổi mạnh dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến gã khổng lồ xe hơi Mỹ chịu thiệt hại khi điều chỉnh chiến lược.

Ngày 8/1, hãng xe Mỹ General Motors (GM) thông báo sẽ ghi nhận khoản giảm trừ lợi nhuận 7,1 tỷ USD trong báo cáo tài chính quý IV/2025. Trong đó, 6 tỷ USD liên quan đến việc đảo ngược các khoản đầu tư vào xe điện. Khoảng 1,1 tỷ USD còn lại là chi phí tái cấu trúc liên doanh SAIC General Motors tại Trung Quốc, cùng "một khoản dự phòng pháp lý bổ sung".

Xe điện Hummer của GM tại nhà máy ở Detroit (Michigan). Ảnh: Reuters

Trước đó, trong quý III/2025, hãng này cũng ghi nhận khoản giảm trừ 1,6 tỷ USD do điều chỉnh chiến lược khi chính sách xe điện thay đổi mạnh dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, CEO GM Mary Barra đã đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất xe điện. Năm 2021, họ công bố mục tiêu đến năm 2035 toàn bộ ôtô và xe tải bán ra đều không phát thải.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng biến đổi khí hậu là "một trò lừa", từ đó chấm dứt nhiều sáng kiến lớn về xe điện do cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt. Ngoài việc hủy bỏ chính sách ưu đãi thuế cho người mua xe điện, chính phủ Mỹ còn nới quy định khí thải.

Barra cho biết xe điện vẫn là ưu tiên dài hạn của họ. Tuy nhiên, hãng sẽ phải điều chỉnh các khoản đầu tư để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. "Sau khi một số ưu đãi thuế cho người tiêu dùng bị chấm dứt và mức độ nghiêm ngặt của các quy định về khí thải được nới lỏng, nhu cầu xe điện tại Bắc Mỹ bắt đầu chậm lại trong năm 2025", GM giải thích lý do họ "chủ động giảm công suất xe điện".

Đầu năm ngoái, John Murphy - nhà phân tích tại Haig Partners cảnh báo các hãng xe đầu tư mạnh tay vào xe điện có thể ghi nhận định giá giảm. Ngoài GM, Ford giữa tháng trước cũng cho biết hãng này sẽ ghi nhận khoản giảm trừ 19,5 tỷ USD trong vài năm tới, do triển vọng chính sách thay đổi. Ford điều chỉnh kế hoạch xe điện sớm hơn GM khoảng một năm.

Hà Thu (theo AFP)