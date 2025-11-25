Cái duyên đặc biệt của Rashford trước Chelsea

AnhBarca có thể kỳ vọng vào Marcus Rashford - tiền đạo thường xuyên bùng nổ trước Chelsea - ở lượt năm Champions League tối 25/11.

Rashford bị ốm và vắng mặt trận thắng Bilbao 4-0 ở vòng 13 La Liga cuối tuần qua. Nhưng tiền đạo 28 tuổi kịp bình phục và được điền tên vào danh sách thi đấu tại Stamford Bridge, London hôm nay.

Những con số ấn tượng nhất của Rashford tại Anh đều gắn với Chelsea. Trong 21 lần chạm trán "The Blues" - gồm 20 trận cùng Man Utd và một trận trong màu áo Aston Villa mùa trước - Rashford ghi 6 bàn và 5 kiến tạo.

Chelsea chính là đối thủ mà Rashford góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp tại xứ sở sương mù, ngang với Newcastle (7 bàn, 4 kiến tạo).

Marcus Rashford sút phạt thành bàn từ cự ly hơn 30 m trong trận Man Utd thắng Chelsea 2-1 ở vòng 4 Cup Liên đoàn mùa 2019-2020. Ảnh: Reuters

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Rashford trước Chelsea diễn ra tại Stamford Bridge ở vòng 1/8 Cup Liên đoàn hồi tháng 10/2019. Hôm đó, tiền đạo người Anh lập cú đúp giúp Man Utd thắng 2-1, gồm siêu phẩm đá phạt từ cự ly 30 m, găm bóng vào góc cao. Đây là một trong năm cú sút phạt thành bàn trong sự nghiệp của Rashford.

Rashford cũng ghi dấu ấn trong lần gần nhất gặp Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngày 21/2/2025, tiền đạo này lập cú đúp kiến tạo, giúp Aston Villa thắng Chelsea 2-1 tại Villa Park.

Trận đấu tại Stamford Bridge đánh dấu lần thứ hai Rashford trở lại Anh trong màu áo Barca. Ở lượt mở màn Champions League ngày 18/9, anh ghi hai bàn trong đó có tuyệt phẩm sút xa, giúp Barca thắng 2-1 ngay trên sân Newcastle.

Rashford vốn trưởng thành từ lò Man Utd, từng khởi đầu ấn tượng cùng đội chủ sân Old Trafford. Nhưng do bất đồng với HLV Ruben Amorim, anh chuyển đến Barca theo diện cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tại đây, tiền đạo tuyển Anh dần tìm lại niềm vui chơi bóng, khi ghi 6 bàn, 9 kiến tạo qua 16 trận trên mọi đấu trường. Phong độ này giúp tiền đạo 28 tuổi được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)