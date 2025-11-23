Barca thắng đậm trong ngày trở lại Camp Nou

Tây Ban NhaTrong trận đầu tiên trên sân Camp Nou sau hơn 900 ngày, Barca thắng Athletic Bilbao 4-0 ở vòng 13 La Liga.

Các CĐV Barca đã không được xem đội nhà thi đấu ở Camp Nou kể từ tháng 5/2023. Trong thời gian đó, Camp Nou trải qua dự án cải tạo trị giá 1,8 tỷ USD và đến nay vẫn đang tiếp tục. Hồi đầu tuần, Hội đồng Thành phố đã phê duyệt giấy phép cho phép 45.401 khán giả vào sân Camp Nou, mở đường cho trận đấu diễn ra hôm nay.

Sự chờ đợi dài 909 ngày của CĐV Barca được đền đáp xứng đáng khi những ngôi sao trên hàng công chủ nhà rực sáng. Marcus Rashford vắng mặt vì bị ốm, nhưng người thay thế anh là Ferran Torres đã ghi bàn ở cả hai hiệp, từ hai pha kiến tạo của Lamine Yamal.

Torres (trái) mừng bàn thắng cùng Yamal, trong trận gặp Bilbao, trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 22/11. Ảnh: BeIN

Đội bóng của Hansi Flick khởi đầu hoàn hảo. Chỉ sau bốn phút, đội trưởng Robert Lewandowski tận dụng pha mất bóng của Athletic Bilbao ở rìa vòng cấm, sút chân trái vào góc gần đánh bại Unai Simon. Torres sau đó có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị, nhưng anh cuối cùng cũng lập công ở phút bù thứ ba hiệp một sau khi đón đường chuyền má ngoài đẳng cấp của Yamal.

Barca chỉ cần ba phút sau giờ nghỉ để gia tăng cách biệt, lần này nhờ Fermin Lopez, người tận dụng cơ hội sau khi bóng bật ra thuận lợi trong cấm địa. Nỗ lực ngược dòng vốn đã mong manh của Bilbao lại càng khó khăn hơn ở phút 54, khi Oihan Sancet nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Lopez ở giữa sân.

Barca cụ thể hóa lợi thế quân số vào đúng phút cuối cùng, khi đường chuyền tinh tế xuyên phá hàng thủ Bilbao của Yamal đưa Torres thoát xuống. Tiền đạo 25 tuổi bình tĩnh dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 4-0. Chủ nhà duy trì mạch bất bại dài 24 năm trước Bilbao tại La Liga, đồng thời tạm vươn lên đỉnh bảng. Thầy trò Flick bằng điểm nhưng đá hơn một trận so với Real, đội làm khách trước Elche vào rạng sáng 24/11.

Fermin Lopez mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0, trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 22/11. Ảnh: BeIN

Ngày trở lại trọn vẹn của Barca, không chỉ với sân đấu Camp Nou. Thủ môn Joan Garcia cũng trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương và trụ cột Raphinha có những phút thi đấu đầu tiên từ tháng 9.

Ở trận gặp Bilbao, Barca tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,08 từ 19 cú dứt điểm, trong khi Bilbao chỉ đạt 0,75. Đội bóng của Hansi Flick ghi bàn trong 33 trận La Liga gần nhất, với 85 bàn. Đó là chuỗi ghi bàn tốt nhất của họ tại giải, kể từ tháng 2/2019 dưới thời Ernesto Valverde (37 trận, 99 bàn).

Trong số các cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa 2025–2026, không ai ghi nhiều bàn hơn Torres (22 bàn) trên mọi đấu trường. Yamal thì khép lại trận đấu với các thống kê tốt nhất đội ở các hạng mục: cơ hội tạo ra (3), số đường chuyền ở 1/3 cuối sân (21), rê bóng thành công (8) và số cú dứt điểm (5).

Barca đã chơi hai mùa 2023-24 và 2024-2025 tại sân Estadi Olíimpic Lluiis Companys với sức chứa 55.926 người trên đồi Montjuic, và tiếp tục thi đấu ở đó trong ba tháng đầu mùa này. Sân Camp Nou sau cải tạo dự kiến có sức chứa 105.000 chỗ. Mục tiêu ngắn hạn tiếp theo của CLB là xin giấy phép cho phép mở khán đài sau khung thành phía bắc, nâng sức chứa được phép lên 62.500.

Vy Anh