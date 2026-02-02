CAHN muốn giữ thăng bằng cho Đình Bắc

Hà NộiTrợ lý HLV Phạm Thành Lương khẳng định CLB Công an Hà Nội không lo lắng trước sự chú ý lớn dành cho Nguyễn Đình Bắc sau thành công cùng U23 Việt Nam.

Người hâm mộ chào đón Nguyễn Đình Bắc (phải) cùng đồng đội sau khi giành HC đồng U23 châu Á 2026, ở sân bay Nội Bài vào ngày 24/1/2026. Ảnh: Hoàng Giang

HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026 đưa tiền đạo Đình Bắc lên vị thế mới: một ngôi sao trẻ được săn đón. Từ Arab Saudi về Việt Nam, anh được nhiều nhãn hàng mời chào, đông đảo người hâm mộ săn đón dù là sân bay, các sự kiện ở Hà Nội hay quê nhà Nghệ An.

Ở trận cầu đinh giữa CAHN và Ninh Bình tối 1/2, ở vòng 12 V-League 2025-2026, Đình Bắc không có tên trong đội hình xuất phát nhưng vẫn là tâm điểm chú ý. Phút 76, khi được tung vào thay Alan Sebastiao – tác giả cú hat-trick giúp CAHN thắng 3-2, anh nhận được những tràng pháo tay, những tiếng hò reo chào đón. Sáu phút sau, Đình Bắc để lại dấu ấn lớn nhất với pha đệm bóng vào lưới Đặng Văn Lâm ở cự ly gần, nhưng bị từ chối vì đồng đội việt vị. Hết trận, người hâm mộ nán lại để được gặp thần tượng. Khi sân Hàng Đẫy đóng cửa, nhiều người vẫn đứng kín ở lối ra, nơi các cầu thủ CAHN chuẩn bị lên xe buýt, để được gặp tiền đạo đội U23.

Sau hai giải đấu cùng đội U23, trang Facebook cá nhân của Đình Bắc đã tăng gần gấp ba, với khoảng 570.000 lượt theo dõi.

Ban huấn luyện CAHN đều nhận thấy những đổi thay lớn xung quanh Đình Bắc, một cầu thủ được đánh giá là tài năng nhưng cũng giàu cá tính, có không ít điều tiếng từ hồi còn khoác áo CLB Quảng Nam. Tuy nhiên, họ không quá lo lắng. "Chúng tôi là những người ở gần và hiểu Đình Bắc nhất", trợ lý HLV Phạm Thành Lương nói sau trận đấu với Ninh Bình. "Đội luôn có phương án và sẽ giữ thăng bằng cho cầu thủ, để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn".

Cựu tiền vệ từng giành bốn Quả Bóng Vàng Việt Nam đánh giá Đình Bắc tiến bộ nhiều sau khi đến CAHN và làm việc với HLV Mano Polking. Ông cũng nhấn mạnh trong đội có những người đủ kinh nghiệm để "bảo vệ cầu thủ và có hướng đi đúng đắn".

Nguyễn Đình Bắc trong trận Công an Hà Nội thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026. Ảnh: VPF

Bản thân Đình Bắc cũng khẳng định không để những hào quang hiện tại làm chói mắt. "Sau vòng chung kết U23 châu Á, tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng", Đình Bắc nói sau trận đấu ở Hàng Đẫy hôm qua. "Tôi đã được vào sân ở một trận đấu quan trọng, và sẽ cống hiến hết mình cho CAHN ở phần còn lại của mùa giải".

Tiền đạo quê Nghệ An cho rằng anh cũng giống như mỗi đồng đội ở U23 đều đang chiến đấu để cạnh tranh ở V-League. Khi được hỏi nhiều người hâm mộ đến sân vì có Đình Bắc, anh chỉ cảm ơn họ đã góp phần tạo nên bầu không khí tuyệt vời trong một trận cầu căng thẳng.

Nguyễn Đình Bắc có thể là ngôi sao của đội tuyển U23, nhưng khi về CAHN, sẽ phải cạnh tranh gay gắt với những người cùng vị trí rất chất lượng như Alan Sebastiao, Leonardo Artur. Kể từ khi gia nhập vào tháng 8/2024, anh được chơi 36 trận với 2.458 phút, tức khoảng 68 phút mỗi trận. Tiền đạo này có 5 bàn và 3 kiến tạo, trong đó một bàn và một kiến tạo ở mùa 2025-2026.

Chiến thắng ở "chung kết lượt đi" trước Ninh Bình giúp CAHN vươn lên dẫn đầu V-League với 29 điểm, hơn chính đối thủ hai điểm và thi đấu ít hơn một trận. "Còn quá sớm để nói về chức vô địch. Chúng tôi chỉ biết hướng tới từng trận", Đình Bắc cho hay.

Trận tiếp theo của Đình Bắc cùng CAHN là gặp Tampines Rovers của Singapore ở lượt cuối bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân nhà Hàng Đẫy ngày 4/2. Tuy nhiên, đội đã bị loại sớm, nên đây là cơ hội để các cầu thủ ít được thi đấu hoặc cần bàn thắng như Đình Bắc thể hiện bản thân.

Đây cũng được xem là cữ dượt trước khi CAHN tái ngộ chính đối thủ này ở vòng 1/8 AFC Champions League Two, vào ngày 11/2 (sân nhà) và 18/2 (sân khách). Đình Bắc cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ đón Tết Bính Ngọ trên đất Singapore.

Hiếu Lương