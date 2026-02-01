Đoàn Văn Hậu bị đá xấu ở trận Công an Hà Nội hạ Ninh Bình

Hà NộiĐoàn Văn Hậu bị Dụng Quang Nho vào bóng từ phía sau trong trận Công an Hà Nội thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng 12 V-League 2025-2026, tối nay.

Phút 37, Đoàn Văn Hậu đoạt bóng từ Trương Tiến Anh ở biên trái. Từ phía sau, Dụng Quang Nho lao vào với tốc độ cao, rồi đập đầu gối vào bắp chân Văn Hậu. Hậu vệ của Công an Hà Nội (CAHN) đau đớn nằm sân, trong khi trọng tài người Malaysia Razlan Joffri rút thẻ đỏ trực tiếp một cách dứt khoát. Các cầu thủ Ninh Bình phân trần nhưng không thể thay đổi quyết định, khi VAR cũng chung nhận định với trọng tài chính.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục thi đấu, nhưng đến phút 56 phải rời sân bằng cáng. Hậu vệ sinh năm 1999 nhăn nhó, rồi dùng tay bóp vào phía sau chân phải – vị trí bị Quang Nho phạm lỗi trong hiệp một.

Đây mới là trận chính thức thứ ba của Văn Hậu, sau khi đá trọn 90 phút ở trận hòa Buriram United 1-1 và thua Selangor 0-2 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026. Trước đó, hậu vệ người Thái Bình gặp đa chấn thương, ở đầu gối vào gót sau chân phải, khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn hai năm, kể từ trận hòa Thanh Hóa 1-1 ở V-League vào ngày 27/8/2023.

Trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12 được ví là "chung kết lượt đi", giữa hai tập thể đang bất bại tại V-League. Ninh Bình dẫn đầu với 27 điểm, hơn đối thủ một điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Trận đấu bán hết vé đã thu hút khoảng 10.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, khán giả chú ý đến các cầu thủ vừa gây ấn tượng ở U23 châu Á, như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình). Nhưng họ chưa thể chen chân vào tập thể có nhiều đàn anh đang đá chính và giữ phong độ tốt.

Tuy nhiên, CAHN và Ninh Bình đã cống hiến trận đấu chất lượng với tốc độ cao và nhiều kịch tính. Ngay phút thứ 2, đội khách bất ngờ mở tỷ số. Từ quả tạt ở biên trái vào vòng cấm, Geovane Magno vô-lê một chạm đưa bóng vào góc thấp trái. Nguyễn Filip chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Quang Hải, Leonardo Artur, Alan Sebastiao

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Lê Hải Đức, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane Magno, Gustavo Henrique.

