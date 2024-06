Cách VnExpress Marathon Quy Nhơn khóa 100% đường đua

BTC phối hợp với công an cấm hoàn toàn xe cộ trên các cung đường đua, kể cả qua giao lộ, đảm bảo VĐV thi đấu trong tâm thế "được phục vụ tốt nhất".

Lần đầu tiên sau 5 mùa giải, các tuyến đường phục vụ cho VĐV thi đấu được khóa hoàn. Điều này đồng nghĩa với việc không một phương tiện giao thông nào xuất hiện trên đường chạy, ngay cả đi qua giao lộ. Trong đó, các cung ven biển như An Dương Vương, Xuân Diệu, đường 639 trên bán đảo Phương Mai dành 100% phần đường ở cả hai chiều cho VĐV. An Dương Vương, Xuân Diệu chạy dọc biển là lộ trình đẹp bậc nhất giải. Hai con đường này thoáng mát, rộng 4 làn xe (15 mét).

Trong khi đó, những cung đường như Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, 5 cây cầu Hà Thanh, cầu Thị Nại lấy hết nửa lộ giới. Trừ cầu Thị Nại, các tuyến đường này đều có dải phân cách, đảm bảo tách biệt hoàn toàn với các phương tiện giao thông.

Đường Xuân Diệu dành toàn bộ lộ giới cho VĐV. Ảnh: VM

Các tuyến đường chạy năm nay đều đảm bảo phục vụ tối đa cho yếu tố chuyên môn. Bề mặt đường bằng phẳng, nhựa tốt. Những điểm có ổ gà, lồi lõm được chính quyền trám trước ngày đua. Ngoài ra, 100% các tuyến đường đều có đèn chiếu sáng được bật xuyên đêm.

Những yếu tố trên giúp VnExpress Marathon Quy Nhơn trở thành giải đầu có đường đua an toàn bậc nhất Việt Nam. Việc khóa đường 100% còn giúp VM tiến đến việc tiệm cận các giải đấu trên thế giới, nâng tầm thương hiệu như kỳ vọng của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định. 8.000 VĐV chạy trên cung đường rộng rãi, không xảy ra ùn tắc nhờ đó tối ưu thành tích.

Để làm được điều này, nhiều tháng trước, chính quyền địa phương phối hợp với ban tổ chức lên nhiều phương án phân luồng giao thông. Từ ba ngày trước giải, UBND tỉnh đã thông báo kế hoạch cấm đường và lộ trình thay thế đến người dân. Các biển thông báo được đặt ở các ngã tư để người dân thuận tiện quan sát, hạn chế ảnh hưởng cuộc sống thường nhật.

Trong thời gian diễn ra giải, 200 thành viên ban tổ chức và 700 tình nguyện viên túc trực trên đường chạy để đảm bảo an ninh, hướng dẫn di chuyển. Hơn 600 chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng thức xuyên đêm để đảm bảo an ninh, phân luồng tại hơn 150 điểm giao cắt.

Một góc đường 639 tại bán đảo Phương Mai. Ảnh: VM

Nhờ hướng dẫn chi tiết và chủ động khâu phân luồng, người dân Quy Nhơn không gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. Anh Hoàng Nam, một tiểu thương trên đường Ngô Mây, gần điểm xuất phát cho biết địa phương đã có thông báo từ trước nên anh chủ động được lộ trình. Mỗi sáng, anh đều di chuyển ra chợ để lấy hàng. Đến các điểm giao cắt, anh được hướng dẫn đi lộ trình thay thế. "Tuy mất thêm ít thời gian nhưng tôi nghĩ đang góp phần giúp VĐV, du khách có cái nhìn tốt hơn về thành phố", anh Nam nói.

Trả lời phỏng vấn của VnExpress trước đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết để các giải đấu trong nước vươn tầm quốc tế, thu hút nhiều VĐV nước ngoài, đường đua là yếu tố quan trọng. Đường chạy cần đảm bảo được khóa hoàn toàn. Đây vốn là bài toán khó, nhất là ở các thành phố lớn vì liên quan yếu tố dân sinh, hạ tầng, giao thông.

Việc VM Quy Nhơn 2024 lần đầu khóa 100% đường đua là tiền đề để nâng thương hiệu giải đấu, thu hút thêm các VĐV hàng đầu.

Với cung đường đua đẹp và thời tiết thuận lợi, 8.000 VĐV đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố biển. Edwin Kiptoo lên ngôi vô địch thuyết phục sau 2 tiếng 34 phút, bỏ xa người thứ 2 đến 12 phút. Nông Thị Chang ghi dấu ấn khi lần đầu về nhất chung cuộc nội dung nữ.

Sau 5 lần tổ chức, VnExpress Marathon Quy Nhơn trở thành một trong những sự kiện trọng điểm của tỉnh Bình Định, góp phần thúc đẩy tình yêu thể thao cho người dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh cho biết từ khi có VM Quy Nhơn, phong trào chạy bộ ở tỉnh tăng trưởng chóng mặt. Từ chỗ chỉ có vài trăm người, đến nay nhiều câu lạc bộ được thành lập với hàng nghìn người tham gia.

Hoài Phương