Cách sử dụng kính mát hiệu quả trong các giải chạy hè

Kính mát là trợ thủ đắc lực khi chạy vào mùa hè, nhưng nhiều runner vẫn chưa biết cách chọn và sử dụng kính sao cho đúng.

Mùa hè với nắng gắt, chỉ số tia cực tím cao và không khí khô gây nhiều khó khăn cho chạy bộ ngoài trời. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), kính mát giúp bảo vệ mắt khỏi các tác hại của tia UV như viêm giác mạc, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Hồng Lệ (giữa) chuẩn bị kính mát trước giờ xuất phát tại VnExpress Marathon Volvo All-Star. Ảnh: VnExpress Marathon

Việc đeo kính phù hợp còn giảm hiện tượng nheo mắt, từ đó giảm căng cơ mặt và mỏi mắt, giúp runner duy trì nhịp thở ổn định, tăng sự tập trung và tiết kiệm năng lượng trong quá trình thi đấu (American College of Sports Medicine). Một nghiên cứu trên Journal of Sports Sciences (2019) ghi nhận VĐV đeo kính thể thao có thời gian hoàn thành cự ly nhanh hơn 2-3% so với nhóm không dùng kính.

Với những công dụng đó, chiếc kính mát có thể là "tân binh" sáng giá cho tủ đồ của runner vào mùa hè. Tuy mang lại nhiều lợi ích, một khảo sát của The Vision Council vào năm 2024 chỉ ra chỉ 11% người lớn sở hữu kính mát thể thao, chủ yếu là nam giới với con số gấp ba phụ nữ.

Runner nên chọn kính có trọng lượng nhẹ, gọng dẻo, ôm sát khuôn mặt và có khả năng chống tia UV 100% (UV400). Tròng kính nên làm từ polycarbonate hoặc vật liệu bền, khó vỡ. Màu tròng phù hợp gồm xám, nâu hoặc xanh rêu, giúp giảm chói mà không làm sai lệch màu sắc. Tránh dùng kính có tròng quá tối hoặc màu sắc lạ như đỏ tươi, vàng chói vì có thể gây méo hình ảnh, ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

Khi trời còn mát hoặc nhiều mây, runner có thể để kính trên đầu hoặc dắt vào cổ áo để tránh rơi mất. Nên lau sạch tròng kính trước khi đeo để tránh mờ do hơi nước. Dắt kính ở vị trí chắc chắn như túi lưng quần chuyên dụng để tránh rơi hoặc lệch khi chạy tốc độ cao. Các VĐV chuyên nghiệp chia sẻ sử dụng quần chạy bộ có túi cố định kính là phương án tối ưu.

Quốc Anh về nhất cự ly 21km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023. Ảnh: VM

"Dắt kính vào túi liền quần sẽ chắc chắn, đỡ vướng hơn so với việc đeo ở cổ áo hay trên đầu khi chưa dùng tới. Kiểm tra độ chắc chắn của vị trí đặt kính để tránh rơi, gây mất tập trung hoặc phải dừng lại nhặt kính giữa đường", tuyển thủ điền kinh Quân đội Nguyễn Quốc Anh chia sẻ.

Quốc Anh cho biết sử dụng kính mát khi về đích ở những giải chạy mùa hè như VnExpress Marathon (VM) Hạ Long không chỉ giúp anh thi đấu tốt hơn mà còn có những bức ảnh đẹp khi về đích. "Khi nắng lên hoặc gần về đích, VĐV nên đeo kính vào để mắt đỡ mỏi và không phải nheo", Quốc Anh chia sẻ bí quyết có những bức ảnh "ngầu" hơn trên đường đua.

Tuy nhiên, runner lưu ý sử dụng kính sai cách có thể gây khó chịu, mỏi mắt hoặc làm giảm khả năng quan sát trên đường chạy, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Runner cần thử nghiệm kính trong tập luyện để làm quen trước khi sử dụng trong các giải đấu lớn. Ngoài ra, việc bảo quản và kiểm tra độ chắc chắn vị trí đặt kính khi không sử dụng cũng rất quan trọng để tránh mất tập trung hoặc phải dừng lại giữa chặng đua.

VM Hạ Long 2025, diễn ra ngày 25/5, là giải đấu có quy mô 10.000 người, mở màn cho chuỗi marathon hè do báo VnExpress tổ chức. Giải là một trong những hoạt động chính trong chuỗi sự kiện mùa cao điểm du lịch hè tại thành phố vịnh di sản, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Lan Anh