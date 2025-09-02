Cách sơ cứu bỏng nước nóng, bỏng pô xe khỏi sẹo

Xả vết thương dưới vòi nước sạch khoảng 30 phút, thoa một lớp dày thuốc mỡ lên vùng da bỏng, băng gạc sau đó đi khám nếu tình trạng nặng.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, khuyến cáo xử trí bỏng sai cách ngay từ đầu có thể để lại sẹo xấu, thậm chí gây co rút, ảnh hưởng chức năng vận động. Nhiều trẻ nhập viện vì bỏng nước nóng, hình thành sẹo co rút, phải phẫu thuật cắt bỏ sẹo và ghép da để tránh nguy cơ tàn phế.

"Sơ cứu đúng cách quyết định lớn đến khả năng lành thương và tính thẩm mỹ sau này", bác sĩ nhấn mạnh.

Các bước sơ cứu khi bị bỏng nước nóng, pô xe, đốt laser hoặc tia xạ

Làm mát vết bỏng ngay: Xả vết thương dưới vòi nước sạch trong khoảng 30 phút.

Bôi thuốc: Thoa một lớp dày thuốc Biafine hoặc Silvirin lên vùng bỏng.

Băng gạc và đi khám: Dùng gạc sạch băng vết thương rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra.

Nếu được bác sĩ cho về nhà thì vừa uống thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau... vừa chăm sóc vết thương đúng cách. Bỏng độ 1-2 thường sẽ lành sau 2-3 tuần.

Cách hạn chế sẹo xấu

Giữ ẩm vết thương bằng thay băng với nước muối sinh lý, thoa kem và băng lại.

Không để vết bỏng khô, vì dễ gây sẹo lồi, co rút vĩnh viễn.

Tuyệt đối không rửa vết bỏng bằng povidine hay oxy già, vì các dung dịch này có thể làm hỏng da non, khiến sẹo nặng nề hơn.

Một trường hợp sẹo co rút ngón tay ở trẻ sau bị bỏng nước sôi. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Lê Phương