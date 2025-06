Cách siết dáng của Miley Cyrus

Ca sĩ Miley Cyrus cho biết tập pilates tạo hình cơ bụng, ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp eo thon, hình thể săn chắc.

Hôm 7/6, Miley Cyrus đến Nhà hát Beacon, New York để quảng bá album mới Something Beautiful. Giữa đám đông người hâm mộ reo hò, cô xuất hiện trong bộ đầm lưới phối boysuit màu nude, kèm áo choàng tua rua theo phong cách boho. Trước đó vài ngày, ca sĩ gây chú ý với bộ cánh "mặc như không", để lộ vóc dáng dưới làn váy trong suốt. Nhiều người khen ở tuổi ngoài 30, Miley vẫn thu hút với vóc dáng săn chắc, gu thời trang ấn tượng.

Miley Cyrus diện phong cách boho tới Nhà hát Beacon, New York. Ảnh: Instagram Miley Cyrus

Theo People, 13 năm qua, Miley Cyrus duy trì lối sống lành mạnh bao gồm việc tập luyện kiên trì, ăn uống sạch và chăm sóc da kỹ lưỡng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người đẹp giữ được sự khỏe khoắn là tập luyện thường xuyên. Cô yêu thích yoga và pilates - hai bộ môn giúp tăng cường sự linh hoạt, sức mạnh cơ bắp và cải thiện tinh thần.

Miley bắt đầu tập luyện từ năm 2012 và nhanh chóng đam mê yoga. Cô thường tập Ashtanga - bài tập yoga nâng cao gồm hàng loạt tư thế được liên kết với nhau bằng hơi thở, đòi hỏi thể lực dồi dào, sự linh hoạt và sức bền ở mức độ cao. Ashtanga giúp tăng nhịp tim, đốt cháy calo và làm săn chắc toàn thân. Miley từng chia sẻ cô có thể tập 2 tiếng mỗi ngày, thường vào buổi sáng để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Ngoài yoga, Miley còn là fan trung thành của pilates. Cô theo đuổi bộ môn này từ năm 2013 và xây riêng một căn phòng để tập. Những năm đầu, cô thường tập cùng huấn luyện viên nổi tiếng Mari Winsor - người được xem là "nữ hoàng pilates" tại Hollywood. Các bài tập giúp Miley giữ vòng eo thon gọn, cải thiện tư thế và tăng cường nhóm cơ trung tâm. Việc luyện pilates cũng giúp cô giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn, phù hợp với người làm việc trong môi trường áp lực cao.

Miley Cyrus hát trong phòng tập Miley Cyrus hát trong phòng tập. Video: Instagram Miley Cyrus

Miley không tập để giảm cân mà tập để tăng sức bền, giữ sự linh hoạt và cảm thấy tốt về cơ thể mình. Cô luôn nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là sức khỏe và cảm xúc tích cực, không chỉ là cân nặng. Ngoài Mari Winsor, cô còn tập cùng huấn luyện viên Saul Choza. Anh hướng dẫn cô thực hiện một loạt năm bài tập tăng cường sức mạnh cơ bụng và chân như tập bụng kiểu đá chân, nâng chân, đạp chân vắt chéo và nâng hông.

Miley Cyrus thường tập pilates ít nhất nửa tiếng hàng ngày. Sau khi ly hôn Liam Hemsworth năm 2020, cô giảm cường độ, chỉ tập 3-4 ngày một tuần. Ca sĩ nói trên Nypost: "Chỉ cần tập luyện 15 đến 20 phút mỗi ngày cũng được, có còn hơn không. Vận động là cách quan trọng để nói yêu thương bản thân".

Để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn, cô vừa hát vừa chạy bộ trên máy. Khi rảnh rỗi, cô thực hiện các chuyến đi bộ đường dài.

Miley Cyrus giữ kỷ luật tập luyện, ăn uống để duy trì cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Ảnh: Harper's Bazaar

Về chế độ ăn, Miley Cyrus nổi tiếng là một trong những ngôi sao theo đuổi chế độ ăn thuần chay từ năm 2013 đến 2019. Cô quyết định chuyển sang ăn thực vật không chỉ vì sức khỏe mà còn vì tình yêu động vật và môi trường. Khẩu phần ăn của cô giàu rau củ, trái cây tươi, hạt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại protein từ thực vật như đậu, đậu phụ, tempeh - một loại thực phẩm lên men từ đậu nành, có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia.

Năm 2020, cô bắt đầu ăn thêm hải sản và uống Omega để tăng dưỡng chất cho cơ thể. Miley không ăn gluten - loại protein có trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen. Theo cô, việc loại bỏ gluten và sữa động vật giúp cô giảm đầy bụng, giữ làn da khỏe khoắn và cơ thể nhẹ nhàng hơn. Đây là hai nhóm thực phẩm thường gây viêm hoặc kích ứng cho một số người.

Một ngày của Miley thường bắt đầu bằng nước chanh ấm, tiếp theo là smoothie rau xanh, bữa trưa với salad lớn và quinoa, bữa tối đơn giản với rau củ nướng, súp lơ hấp và hạt quinoa hoặc gạo lứt. Cô hạn chế đường tinh luyện, thức ăn nhanh và đồ uống có cồn trừ khi có dịp đặc biệt.

Tuy nhiên, Miley cũng không quá cực đoan. Cô từng chia sẻ rằng thỉnh thoảng vẫn cho phép bản thân thưởng thức pizza thuần chay hoặc bánh mì nướng bơ. Theo Cosmopolitan, cô cũng thích các món ăn truyền thống của miền Nam như bánh ngô, khoai tây nghiền và salad bắp cải. Theo cô, điều quan trọng là giữ sự cân bằng và ý thức về những gì cơ thể cần.

Miley Cyrus có làn da khỏe mạnh nhờ chăm sóc hàng ngày. Ảnh: Grazia

Để giữ làn da sáng và mịn, người đẹp chăm chỉ áp dụng quy trình chăm sóc da nhất quán và đơn giản. Cô ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, không thử nghiệm trên động vật và ít hóa chất.

Miley thường xuyên làm sạch da kỹ lưỡng, tẩy trang trước khi ngủ và dùng kem dưỡng ẩm nhẹ, tránh xa các sản phẩm chứa hương liệu hoặc cồn. Theo Allure, cô yêu thích mặt nạ từ thiên nhiên như đất sét, mật ong và yến mạch để làm sạch sâu mà vẫn dịu nhẹ. Bên cạnh đó, dưỡng ẩm bằng dầu thiên nhiên như dầu jojoba hay dầu hạt nho là một bước quan trọng giúp da không bị khô căng. Trong buổi trò chuyện với khán giả hôm 2/6 tại New York, ca sĩ nói đã thử phương pháp đắp mặt nạ mang dưỡng chất từ tinh trùng cá hồi và thấy hiệu quả.

Khi ra ngoài, người đẹp luôn thoa kem chống nắng phổ rộng để chống tăng hắc tố. Uống nhiều nước và ngủ đủ giấc cũng là một phần bí quyết chăm da từ bên trong của cô. Ngoài các bước chăm sóc da cơ bản, Miley tin vào việc để cơ thể tự điều chỉnh và hồi phục. Cô hạn chế dùng quá nhiều sản phẩm làm đẹp, thay vào đó tập trung ăn uống, tập luyện, suy nghĩ tích cực giúp làn da rạng rỡ.

Miley Cyrus, 33 tuổi, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series cùng tên của Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Tại Grammy 2024, ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Các ca khúc nổi tiếng của cô còn có: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Sao Mai (theo Today, People, Women's Health)