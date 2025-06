Miley Cyrus 'mặc như không' trên phố

New YorkCa sĩ Miley Cyrus thể hiện gu mặc nổi loạn với mốt ngực trần và váy trong suốt.

Trên đường tới Trung tâm Rockefeller - nơi quảng bá album mới Something Beautiful, hôm 5/6, Miley Cyrus dừng lại để ký tặng người hâm mộ. Người đẹp gây chú ý trong thiết kế của Ludovic de Saint Sernin, phối kính râm Saint Laurent và kiểu tóc búi cao trên đỉnh đầu. Cô mang sandals Tom Ford cùng loạt khuyên tai nhỏ.

Bức ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội kèm bình luận: "Cô ấy là một biểu tượng, một huyền thoại", "Miley trông thật thời trang", "Làm thế nào để có thể tự tin như cô ấy?", "Quá hở. Tôi sẽ không bao giờ dám mặc như vậy".

Miley Cyrus khoe nội y với váy xuyên thấu. Ảnh: GC Images

Một tuần qua, ca sĩ liên tục ghi điểm với những bộ cánh toát lên vẻ quyến rũ và phá cách. Trước đó một ngày, cô diện phong cách grunge gồm áo yếm tua rua đính hạt, quần short denim rách và thắt lưng bản to đến từ bộ sưu tập cao cấp Xuân 2015 của Maison Margiela. Miley hoàn thiện bằng đôi bốt phong cách pop-punk của Maison Margiela x Christian Louboutin, kính râm Maison Margiela x Gentle Monster mang hơi thở vị lai.

Hôm 3/6, người đẹp xuất hiện trong bộ váy corset vintage của Jean Paul Gaultier, phần thân trên lấy cảm hứng từ áo ngực hình nón. Tối 2/6, Miley Cyrus chọn váy dáng vest của Thom Browne mang hoa văn màu vàng dát kim tuyến lấp lánh khi biểu diễn tại Bemelmans Bar.

Miley Cyrus thay đổi phong cách liên tục trong hoạt động quảng bá album mới. Ảnh: GC Images

Miley Cyrus, 33 tuổi, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Hannah Montana trong series cùng tên của Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Tại Grammy 2024, ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Các ca khúc nổi tiếng của cô còn có: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Họa Mi (theo Pagesix)