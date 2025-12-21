Cách người về hưu giữ sức khỏe và phòng bệnh Alzheimer

Bà Thu, 65 tuổi, giáo viên về hưu ở TP HCM, thường xuyên đi du lịch và chủ động tiêm đủ các loại vaccine để giữ sức khỏe, phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Bà đã tiêm vaccine cúm liên tục gần 10 năm cùng các vaccine mới như zona thần kinh, sốt xuất huyết, não mô cầu. Nhờ sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái, bà vẫn ăn uống bình thường, đi du lịch khắp nơi và được khen trẻ hơn tuổi.

Nhiều năm nay, con cái của bà Thu đều đã lớn, có gia đình riêng, cuộc sống ổn định. Bà thường xuyên dành thời gian cùng chồng đi du lịch từ Nam ra Bắc hoặc ra nước ngoài.

"Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái là hai yếu tố then chốt giúp tôi phòng mọi bệnh tật. Tôi cũng luôn được mọi người khen trẻ hơn tuổi", bà Thu nói.

Bà Thu tiêm vaccine zona thần kinh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Ở tuổi 73, bà Phạm Thị Hiểu vẫn quản lý công ty gia đình, coi lao động là cách giữ trí nhớ minh mẫn. Sau lần mắc sốt xuất huyết thời trẻ, bà chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm như cúm, phế cầu, zona thần kinh... Bà biết vaccine zona không chỉ phòng bệnh mà còn giúp giảm nguy cơ Alzheimer.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 57 triệu người bị sa sút trí tuệ trên toàn cầu, năm 2021 với gần 10 triệu ca mắc mới, trong đó người bệnh Alzheimer phổ biến nhất, chiếm khoảng 60-70% tổng số.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết Alzheimer là bệnh rối loạn thoái hóa thần kinh tiến triển, phá hủy trí nhớ, khả năng tư duy và hành vi. Đáng chú ý, người dưới 6 30 tuổi vẫn có nguy cơ mắc bệnh.

Những triệu chứng của Alzheimer thường gặp như: Sa sút trí nhớ và khả năng nhận thức, khó khăn trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ, thay đổi hành vi, tâm trạng, tính cách, nhầm lẫn thời gian hoặc địa điểm, không nhớ vị trí đồ vật hoặc việc dự định làm.

"Bản thân người bệnh Alzheimer có thể không tự chủ được hành vi, nhận thức hay ngay cả việc tiêu, tiểu, phụ thuộc người thân chăm sóc", bác sĩ Khương nói.

Người về hưu cùng tập thể dục buổi sáng tại một công viên ở TP HCM. Ảnh: Khánh Hòa

Nghiên cứu cho thấy, các hoạt động thể chất, thói quen sống lành mạnh giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Ví dụ, không hút thuốc, tránh sử dụng rượu, kiểm soát cân nặng, ăn uống lành mạnh, điều hòa huyết áp, cholesterol, đường huyết.

Bên cạnh đó, người cao tuổi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do hệ miễn dịch suy yếu, trong đó có bệnh zona thần kinh. Đây là bệnh sau khi nhiễm thủy đậu, virus không đào thải hoàn toàn mà trú ẩn trong các hạch thần kinh, chờ cơ thể tuổi cao, suy giảm miễn dịch, mắc bệnh mạn tính, virus tái hoạt động gây ra.

Nghiên cứu quốc tế cho thấy tiêm đủ hai mũi vaccine Shingrix giúp giảm nguy cơ Alzheimer và sa sút trí tuệ, đồng thời giảm 16% nguy cơ đột quỵ, 18% nguy cơ đau tim. Tại Việt Nam, vaccine zona thần kinh của GSK tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, hiệu quả phòng bệnh đến 97%, giảm biến chứng hơn 90%. Ngoài zona, người cao tuổi nên tiêm phòng cúm, phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, não mô cầu để giảm nguy cơ nhập viện và biến chứng nặng.

Huyền Trâm