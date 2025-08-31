Cách nào tránh tiêu chảy khi ăn hàng quán dịp lễ?

Trong dịp lễ, gia đình tôi đi chơi, dự kiến ăn ở nhà hàng 100%, nên làm gì để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh tiêu chảy? (Minh Nhân, 34 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Việc ăn ở nhà hàng, quán ăn là lựa chọn của nhiều người khi bận công việc, đi chơi, du lịch, hay thăm quan... Tuy nhiên, khi chủ quán chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, khách hàng có nguy cơ bị tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn... Tiêu chảy cũng xảy ra khi người ăn nhạy cảm với một số thành phần trong món ăn như lactose, gluten, glucose-galactose, fructose... từ sữa, chế phẩm từ sữa, mật ong, trái cây.

Tiêu chảy là một trong những bệnh lý dễ mắc ở cả trẻ em và người lớn, với các dấu hiệu gồm đau bụng, sôi bụng, đi ngoài phân lỏng liên tục, nhiều lần kèm nôn, người mệt lả, khát nước... Người bệnh nếu không được bù nước và điện giải, điều trị kịp thời nguy cơ hôn mê, trụy mạch, suy kiệt, suy dinh dưỡng, mất nước, tử vong.

Để thuận tiện và đảm bảo an toàn khi đi chơi, tham quan dịp lễ, bạn nên chuẩn bị các thực phẩm, món ăn kèm đồ dùng có thể hâm nóng để ăn tại chỗ nếu phù hợp. Trường hợp phải ăn ở hàng quán, nên chọn địa điểm đảm bảo khâu vệ sinh và bảo quản thực phẩm, quá trình nấu nướng, chế biến, tránh ăn món để ngoài trời quá lâu, hoặc các món bạn và gia đình bị dị ứng.

Khu vực chuẩn bị thực phẩm tại quán ăn, cần đảm bảo chế biến, bảo quản thực phẩm để tránh gây tiêu chảy. Ảnh: Vecteezy

Có nhiều tác nhân virus, vi khuẩn gây tiêu chảy, trong đó một số bệnh như tả, thương hàn, viêm gan A, rotavirus đã có vaccine phòng ngừa tùy theo độ tuổi. Trong đó, viêm gan A, Việt Nam có hai vaccine gồm đơn và phối hợp, tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi, người lớn. Mỗi người cần chủng ngừa hai đến ba mũi tùy theo loại vaccine và độ tuổi. Trong đó, vaccine phòng hai bệnh viêm gan A, B tiêm hai mũi cho trẻ từ 12 tháng đến dưới 16 tuổi, ba mũi cho người từ 16 tuổi trở lên.

Vaccine rota được chỉ định cho trẻ từ 6 tuần tuổi và cần hoàn thành trước 32 tuần tuổi. Vaccine thương hàn có hai loại, tiêm cho trẻ 2 tuổi và người lớn, tiêm một mũi và nhắc lại ba năm một lần.

Vaccine tả được chỉ định cho trẻ em trên hai tuổi và người lớn sống trong vùng dịch tả lưu hành. Vaccine được sử dụng hai liều, liều sau cách liều đầu tối thiểu hai tuần. Để tăng cường hiệu quả bảo vệ, trẻ em và người lớn có thể uống nhắc lại vaccine ngừa tả sau liều cơ bản hai năm hoặc trước mỗi mùa dịch. Phác đồ chủng ngừa nhắc lại cũng gồm hai liều cách nhau tối thiểu hai tuần.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC