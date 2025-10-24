Cách lựa chọn Garmin Forerunner cho từng nhóm runner

Người mới bắt đầu có thể chọn dòng Forerunner 165, trong khi nhóm chuyên nghiệp có thể dùng Forerunner 970 để tối ưu quá trình luyện tập và chinh phục PR.

Mỗi runner có mục tiêu riêng trên hành trình chạy bộ. Người mới muốn duy trì thói quen vận động. Người đã có nền tảng muốn nâng cao hiệu suất. VĐV chuyên nghiệp tìm cách phá giới hạn bản thân. Dòng Garmin Forerunner mang đến ba cấp độ lựa chọn, từ cơ bản đến cao cấp, giúp mỗi người dễ dàng tìm được chiếc đồng hồ phù hợp nhất với trình độ và mục tiêu luyện tập của mình.

Forerunner 165 - nền tảng cho runner mới bắt đầu

Ở giai đoạn khởi động, thách thức lớn nhất của người mới là duy trì động lực và hiểu cơ thể mình đang thay đổi ra sao. Phù hợp với nhu cầu này là Garmin Forerunner 165 - tập trung vào những tính năng cốt lõi, giúp việc tập luyện trở nên trực quan và dễ kiểm soát.

Thiết bị được trang bị các cảm biến thiết yếu như đo nhịp tim, pace, giấc ngủ, VO2 max (đo khả năng hấp thụ oxy - thước đo quan trọng của sức bền), cùng Pulse Ox (theo dõi lượng oxy trong máu). Những chỉ số này giúp người mới nhận biết được giới hạn thể lực của mình - tránh tập quá sức trong giai đoạn đầu.

Đồng hồ Forerunner 165 có nhiều phiên bản màu sắc. Ảnh: Garmin

Màn hình AMOLED, giao diện trực quan cùng thời lượng pin lên đến 11 ngày ở chế độ smartwatch và 19 giờ khi dùng GPS mang lại trải nghiệm, liền mạch. Với thiết kế nhẹ cùng nhiều màu sắc tùy chọn, Forerunner 165 là chiếc đồng hồ dành cho runner mới bắt đầu hành trình, vừa theo dõi sức khỏe, vừa tìm lại cảm hứng vận động mỗi ngày.

Forerunner 570 - kiểm soát dữ liệu cho từng bước chạy

Khi đã có nền tảng thể lực, runner trung cấp thường gặp rào cản ở việc đọc hiểu dữ liệu và tối ưu hiệu suất tập luyện. Garmin Forerunner 570 được thiết kế như một "trợ lý chiến lược" giúp runner hiểu rõ từng phản ứng của cơ thể để nâng cấp thành tích.

Các tính năng như Training Readiness (sẵn sàng luyện tập) và Training Status (trạng thái luyện tập) cho biết cơ thể đang ở trạng thái sẵn sàng hay cần nghỉ ngơi, dựa trên giấc ngủ, nhịp tim, stress và khả năng phục hồi. Nhờ đó, runner có thể sắp xếp lịch tập khoa học hơn, tránh overtraining - nguyên nhân phổ biến dẫn đến kiệt sức hoặc chấn thương.

Đồng hồ Forerunner 570. Ảnh: Garmin

Ngoài ra, Multi-band GPS mang lại khả năng định vị chính xác ngay cả trong môi trường đô thị phức tạp hay dưới tán cây rậm rạp - hữu ích cho những người thường luyện tập ngoài trời. Running Dynamics (động lực chạy bộ) cung cấp dữ liệu về guồng chân, thời gian tiếp đất hay dao động lực học và nhiều hơn thế, giúp cải thiện kỹ thuật để đạt tốc độ và hiệu quả tốt hơn.

Đồng thời, huấn luyện viên Garmin Coach trên thiết bị cho phép thiết kế kế hoạch huấn luyện cá nhân hóa, hướng đến các cột mốc cụ thể như bán marathon hoặc nâng cao theo thể trạng và thời gian tập luyện của từng runner. Với thời lượng pin lên đến 11 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, Forerunner 570 là lựa chọn phù hợp cho những ai đang bước vào giai đoạn "breakthrough" - mong muốn khai thác dữ liệu sâu hơn để bứt phá thành tích và kiểm soát tiến trình luyện tập một cách khoa học.

Forerunner 970 - trợ thủ chinh phục thành tích cao

Với VĐV chuyên nghiệp hoặc runner dày dạn kinh nghiệm, chiến thắng có thể đến từ khả năng đọc hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định trên từng km. Forerunner 970 hỗ trợ mục tiêu này.

Sở hữu vỏ titanium siêu nhẹ, màn hình AMOLED 1.4 inch và bản đồ tích hợp đa băng tần, đèn pin LED nhiều chế độ sáng, micro và loa tích hợp, sản phẩm mang đến trải nghiệm cao cấp. Điểm nổi bật nằm ở hệ thống theo dõi chuyên sâu như Running Power, Running Economy (hiệu suất chạy bộ), Running Tolerance (sức chịu đựng khi chạy) cùng Training Load Ratio (tỷ lệ tải trọng tập luyện ) - những chỉ số giúp runner hiểu được cơ thể đang phản ứng thế nào với từng giai đoạn tập luyện, từ đó điều chỉnh tải tập để duy trì phong độ đỉnh cao.

Đồng hồ cao cấp Forerunner 970. Ảnh: Garmin

Ngoài trang bị đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất chuyên sâu khác, sản phẩm còn có thời lượng pin lên tới 15 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh. Dòng Forerunner cao cấp được Garmin định vị như "đồng đội chiến thuật" giúp lên kế hoạch thi đấu và phục hồi tối ưu.

Forerunner 970 còn được cộng đồng vinh danh là "Đồng hồ thông minh được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2025 của VnExpress.

Runner tập luyện với Garmin. Ảnh: Garmin

Các dòng Forerunner đều đồng bộ với Garmin Connect, nền tảng tổng hợp dữ liệu sức khỏe, luyện tập và thành tích cá nhân. Runner có thể theo dõi tiến bộ, tham gia thử thách cộng đồng, kết nối với bạn bè hoặc huấn luyện viên để duy trì động lực dài hạn.

Từ Forerunner 165 đến 970, Garmin hướng đến xây dựng hành trình thể thao trọn vẹn - nơi mỗi runner đều có thể bắt đầu từ con số 0, khám phá khả năng bản thân và tiến gần hơn tới phiên bản tốt nhất của mình.

Linh Lam