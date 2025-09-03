'Cách Isak đến Liverpool là ngày buồn của bóng đá'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher lo ngại xu hướng cầu thủ nổi loạn để được ra đi, như trường hợp Alexander Isak đến Liverpool, sẽ tạo tiền lệ xấu cho bóng đá Anh.

"Đó là một ngày buồn cho bóng đá. Tôi không phản đối việc cầu thủ muốn ra đi, nhưng khi CLB vẫn trả hàng nghìn USD mỗi tuần thì bạn phải tập luyện và thi đấu", Carragher nói với Sky Sports ngày 2/9.

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Isak gia nhập Liverpool từ Newcastle với giá kỷ lục 175,5 triệu USD, còn Yoane Wissa rời Brentford sang chính Newcastle với mức phí 75 triệu USD. Trước đó, cả hai tiền đạo này đều nổi loạn, không ra sân trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải cũng như ba vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Ngược lại, Marc Guehi vẫn tập luyện và thi đấu, dù bày tỏ mong muốn rời Crystal Palace. Liverpool đạt thỏa thuận mua trung vệ người Anh với giá 47,4 triệu USD và đã lên lịch kiểm tra y tế. Nhưng Chủ tịch Steve Parish đổi ý vào giờ chót khi đội bóng không tìm được phương án thay thế ưng ý, khiến thương vụ đổ bể. Trước đó, HLV Oliver Glasner cũng nhiều lần khẳng định muốn giữ Guehi ở lại Selhurst Park và thậm chí dọa từ chức nếu CLB bán cầu thủ 25 tuổi.

Carragher lấy trường hợp Guehi làm ví dụ để so sánh với vụ Isak và Wissa nổi loạn để ép CLB chủ quản. "Cậu ấy cư xử chuyên nghiệp, vẫn được HLV và CĐV yêu mến. Nhưng cuối cùng, người được ra đi lại là những cầu thủ gây sức ép", cựu trung vệ Liverpool bình luận.

Theo Carragher, sự việc càng đáng lo hơn bởi trong nội bộ CLB, đồng đội và CĐV sẵn sàng bỏ qua khi cầu thủ ở lại và tiếp tục ghi bàn. "Tôi từng chứng kiến điều đó với Luis Suarez. Khi họ ghi bàn, tất cả lại hò reo, ôm hôn và mọi chuyện được quên đi", ông chia sẻ.

Marc Guehi ăn mừng trong trận Crystal Palace thắng Aston Villa 3-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo Carragher, việc tuyển mộ Isak quan trọng với Liverpool hơn Guehi, vì đội đang có bốn lựa chọn ở trung vệ là Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Joe Gomez, tân binh Giovanni Leoni, chưa kể Ryan Gravenberch có thể đá trái sở trường. "Trung vệ là cần thiết cho tương lai vì Van Dijk đã lớn tuổi, Konate cũng có vấn đề hợp đồng. Nhưng so với một trung phong, rõ ràng Isak quan trọng hơn", Carragher nhấn mạnh.

Dù thương vụ Guehi đổ bể, Liverpool vẫn trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục với tổng mức chi lên 584,5 triệu USD. Trước Isak, chủ sân Anfield đã tuyển mộ Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili và Giovanni Leoni.

Với ba trận toàn thắng đầu mùa, Carragher nhận định: "Thật khó để không xem Liverpool là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch. Ngay cả khi chưa chơi đúng phong độ, họ vẫn giành trọn chín điểm".

Hồng Duy (theo Sky Sports)