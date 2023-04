Cách giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh vào mùa hè

Sản phẩm men vi sinh tăng cường của Life-Space có thể là lựa chọn giúp bổ sung lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.Life-Space là thương hiệu đến từ Australia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về men vi sinh. Đơn vị này hiện đang sở hữu các sản phẩm giúp bổ sung tới 25 chủng men vi sinh. Theo Life-Space, các chuyên gia thuộc đơn vị đã nghiên cứu, sáng chế ra các sản phẩm với thành phần nhằm giải quyết từng vấn đề và nhu cầu khác nhau của mỗi người và đáp ứng tiêu chí 4 không: không chứa gluten, không chứa sữa, không chất bảo quản và không làm lạnh. Những dòng sản phẩm của Life-Space gồm: men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa, men vi sinh dành riêng cho phụ nữ mang thai, trẻ em...Thông tin chi tiết tại đây Giấy XNQC của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space IBS Support Probiotic số: 278/2023/XNQC-ATTP; Life-Space Probiotic Powder For Baby số: 283/2023/XNQC-ATTP, Life-Space Probiotic Powder For Children số: 282/2023/XNQC-ATTP; Life-Space Shape B420 Probiotic số: 281/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp.Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.