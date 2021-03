Cách giữ dáng, tăng sức bền của Minh Tú

Người mẫu Minh Tú tập gym và chạy bộ mỗi ngày để giữ vóc dáng, cơ thể dẻo dai, tăng sức bền.

Minh Tú kiên trì chạy bộ suốt ba năm qua.

"Ăn ngủ điều độ là điều tiên quyết nếu muốn sức khỏe tốt và vóc dáng rắn rỏi. Dành 1-2 tiếng mỗi ngày tập thể dục, rèn luyện sức khỏe cũng quan trọng không kém", người mẫu nói. Cô cao 1,78 m, số đo ba vòng 88-58-98 cm, theo đuổi phong cách năng động, khỏe khoắn.

Theo Minh Tú, gym giúp các cơ và nhóm cơ phát triển một cách tốt nhất. Trong khi đó, chạy bộ có thể cải thiện hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngừa nguy cơ bệnh tật. Marathon còn tốt cho tim mạch và hô hấp, cải thiện các hệ cơ, xương khớp, củng cố tinh thần, gia tăng sự sảng khoái và tốt cho não bộ.

"Chạy bộ thường xuyên giúp đốt lượng calories nhất định. Ngoài ra còn hỗ trợ cơ thể dẻo dai và bền bỉ hơn. Môn thể thao này khá đơn giản, chỉ cần sắm một đôi giày phù hợp, rủ bạn đồng hạnh, tìm được tuyến đường dài, vắng người... thế là chạy thôi", Minh Tú nhấn mạnh. Tuy nhiên nếu hạn chế về mặt thời gian, cô thường chạy trên máy.

Cô cho rằng phụ kiện đúng kích cỡ, hình dáng chân đóng vai trò quan trọng cho tư thế chạy, tránh chấn thương. Cô chú trọng những đôi giày có lót đế, mũi giày... được thiết kế cẩn thận, dày dặn nhằm bảo vệ bàn chân. Các vật sắc nhọn có thể đâm qua lớp đế ngoài và đế giữa, có thêm tấm lót sẽ ngăn cản tác động lên lòng bàn chân.

Minh Tú ưu tiên loạt giày tăng cường vân cho phần đế ngoài để hỗ trợ ma sát.

"Người mới bắt đầu rèn luyện sức khỏe rất dễ nản, tôi khuyên các bạn hãy tìm những tình huống vận động tích cực để cơ thể quen dần với cường độ cao. Thay vì di chuyển đến nơi gần bằng honda, chúng ta có thể đi bộ hoặc đạp xe. Đơn giản hơn nếu nhà có cầu thang, hãy tập đi lên đi xuống cầu thang nhiều lần mỗi ngày. Đây cũng là cách giữ sắc vóc hiệu quả và duy trì cường độ tập luyện", Minh Tú nói thêm.

Do tạng người dễ sụt cân, ngoài đảm bảo các bữa ăn chính (sáng, trưa, chiều), cô thường bổ sung thêm 3-4 bữa ăn phụ. Nước ép, trái cây và các loại hạt dinh dưỡng khác luôn có trong khẩu phần ăn uống của Minh Tú.

"Ngủ nghỉ điều độ, tuân thủ 8 tiếng mỗi ngày có thể giúp cơ thể sảng khoái và đầy năng lượng", người đẹp nói.

Cô cũng chú trọng chăm sóc da mỗi ngày, với đầy đủ bước từ tẩy trang, toner, serum, kem dưỡng, mặt nạ ngủ, kem mắt... Người đẹp ưu tiên các dưỡng chất cho da từ mặt nạ tinh chất hay thiên nhiên.

Năm ngoái, suốt sáu tháng kẹt ở đảo Bali vì dịch, người đẹp quay nhiều video hướng dẫn khán giả các bài tập để giữ dáng.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2020, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cô từng đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á".

Thi Quân (ảnh: NVCC)