Cách giảm viêm xoang không dùng thuốc

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý, xông mặt bằng tinh dầu pha nước nóng, bổ sung vitamin C, uống nước ấm có thể giảm triệu chứng viêm xoang.

Viêm xoang là tình trạng viêm các xoang cạnh mũi do nhiễm virus, vi khuẩn, nấm hoặc các phản ứng dị ứng. Điều trị viêm xoang thường mất nhiều thời gian, rất khó chữa khỏi hoàn toàn. Tình trạng sưng viêm trong các khoang xoang khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu, khó thở, nghẹt mũi, đau rát vùng mũi và ho dữ dội... Một vài mẹo nhỏ dưới đây có thể giảm triệu chứng, giúp người viêm xoang dễ chịu hơn.

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý

Người bệnh viêm xoang có thể để sẵn một chai nước muối sinh lý có vòi nhỏ để dùng ngay khi cần thiết. Có nhiều cách dùng nước muối như nhỏ hoặc xịt sâu vào trong khoang mũi để rửa sạch cũng như loại bỏ chất nhầy, tái thông các đường dẫn khí trong mũi và xoang. Duy trì xịt nhỏ mũi ít nhất hai lần trong ngày để các triệu chứng được cải thiện rõ rệt.

Xông hơi bằng nước nóng

Khi cảm thấy khó chịu vùng mũi, bạn có thể làm ấm xoang bằng cách xông mặt với một chén nước nóng hoặc phủ một chiếc khăn ẩm, ấm lên mặt, trùm lên các hốc xoang. Cho thêm tinh dầu tràm hay bạc hà vào nước xông để tăng thêm hiệu quả.

Uống đủ nước

Uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để tránh xoang khô và tăng áp lực lên mặt. Không nên dùng nước lạnh và hạn chế uống rượu bia, cà phê vì tăng nguy cơ mất nước.

Bổ sung vitamin C

Người bị viêm xoang cần bổ sung thêm vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm tình trạng viêm. Nên ăn nhiều các loại trái cây giàu vitamin C như cam, đu đủ, thơm (dứa), kiwi...

Hạn chế dùng sữa

Sữa hoặc các sản phẩm từ sữa tạo ra nhiều đờm trong khoang mũi, gây nghẹt mũi, cản trở sự thông thoáng ở các xoang, làm tắc nghẽn đường lưu thông của không khí. Mũi sản sinh nhiều đờm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây viêm xoang, khiến bệnh nghiêm trọng hơn. Người bệnh viêm xoang cũng nên hạn chế các sản phẩm từ sữa như phô mai, bơ, kem... vì dễ gây chứng ợ nóng, khó tiêu, đầy hơi.

Tinh dầu khuynh diệp

Nếu áp lực xoang liên quan đến nhiễm trùng do virus, bạn có thể thử thêm vài giọt tinh dầu khuynh diệp vào bồn tắm hoặc máy xông hơi để phục hồi nhanh hơn. Khuynh diệp chứa cineole, một thành phần có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành viêm xoang do virus. Tinh dầu này cũng có tác dụng giảm nghẹt mũi, làm thông thoáng đường thở.

Nâng cao đầu khi ngủ

Giấc ngủ rất cần thiết cho quá trình hồi phục còn tư thế ngủ phù hợp có thể cải thiện các triệu chứng xoang. Nằm thẳng có thể làm tăng sự tích tụ chất nhầy trong khoang mũi, tăng áp lực xoang và làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Để khắc phục tình trạng này, người viêm xoang có thể kê gối vào ban đêm để giữ đầu cao hơn tim. Tư thế ngủ này có khả năng ngăn sự tích tụ chất nhầy trong xoang, thở thoải mái hơn.

Tập thể dục

Tập thể dục làm tăng lưu thông máu, tạm thời giảm tắc nghẽn để dễ thở. Các hoạt động thể chất tác động thấp như đi bộ hoặc tập yoga nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện thời gian phục hồi, tăng tốc độ chữa lành.

Chườm ấm

Chườm ấm với khăn mặt thấm nước ấm lên xoang hỗ trợ giảm sưng, có thể mở rộng đường mũi, dễ thở hơn.

Nếu các triệu chứng áp lực xoang bắt đầu trở nặng hơn, cảnh báo nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng thuốc phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Healthline)