Cách đúng để thoát thân khi xe mắc kẹt trên đường ray

Khi xe chết máy giữa đường ray, người lái phải ưu tiên an toàn, di chuyển ra xa thay vì cố gắng cứu phương tiện nếu tàu đến gần.

Sự cố xe chết máy hoặc bị kẹt trên đường ray là tình huống không phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro rất cao, đòi hỏi người lái phải giữ bình tĩnh và phản ứng nhanh, dứt khoát. Trong những giây đầu tiên, mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn của bản thân và những người xung quanh, đặc biệt khi khoảng thời gian xử lý thực tế thường ngắn hơn nhiều so với cảm nhận.

Khi ôtô bất ngờ dừng lại, chết máy hoặc bị kẹt giữa đường ray, phản ứng trong vài giây đầu thường mang tính quyết định. Trong tình huống này, việc rời khỏi xe sớm giúp những người trong xe tạo khoảng cách an toàn, thay vì bị cuốn vào việc cố giữ phương tiện.

Sau khi rời khỏi xe, việc di chuyển ra xa khu vực đường ray là điều cần được thực hiện ngay. Khoảng cách càng lớn, mức độ an toàn càng cao trong trường hợp xảy ra va chạm. Hướng di chuyển an toàn là chạy chéo về phía tàu đang tới, tránh đi cùng hướng di chuyển của đoàn tàu. Thực tế cho thấy, khi tàu đâm vào phương tiện, các mảnh vỡ thường bị hất văng theo hướng chuyển động, vì vậy việc đứng gần đường ray hoặc di chuyển cùng hướng đoàn tàu có thể làm tăng nguy cơ bị chấn thương.

Hướng dẫn chạy chéo ngược hướng tàu đang tới để đảm bảo an toàn tối đa khi xe bị kẹt. Ảnh: Quizlet

Người lái chỉ nên quay lại tìm cách xử lý phương tiện khi chắc chắn không có dấu hiệu tàu đang tới. Lúc này, tài xế có thể đưa xe về số N để đẩy xe ra khỏi đường ray với sự trợ giúp của những người xung quanh. Tuy nhiên, khoảng thời gian dành cho việc này thường rất hạn chế, và mọi thao tác cần được thực hiện nhanh và gọn. Nếu không thể đẩy xe, tài xế cần thông báo cho cơ quan chức năng càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp đã xuất hiện dấu hiệu tàu đang đến, việc tiếp tục ở lại gần phương tiện không còn là lựa chọn an toàn. Khi đó, ưu tiên duy nhất là giữ khoảng cách với đường ray và tránh xa khu vực có thể xảy ra va chạm. Thực tế cho thấy nhiều người đánh giá sai tình huống khi tàu còn ở xa trong tầm nhìn, cảm giác "có thể kịp" khiến họ ở lại lâu hơn cần thiết, trong khi diễn biến thực tế thường nhanh hơn nhiều so với ước lượng.

Kỹ năng cần lưu ý khi đi qua đường tàu không có rào chắn

Khi tiếp cận đường tàu không có rào chắn, tài xế cần dừng lại trước đường ray để quan sát, thay vì giảm tốc rồi đi tiếp. Lúc này, tài xế cần kiểm tra tầm nhìn ở cả hai phía, đặc biệt ở những đoạn bị che khuất bởi nhà dân, cây cối hoặc khúc cua.

Bên cạnh đó, tài xế có thể giảm âm thanh trong xe nhằm giúp dễ nhận ra tín hiệu từ xa như tiếng còi hoặc rung động nhẹ của đường ray. Những dấu hiệu này thường xuất hiện trước khi tàu lọt vào tầm quan sát. Ngoài ra khi băng qua đường ray, tài xế có thể về số thấp và di chuyển với tốc độ ổn định để hạn chế nguy cơ xe bị khựng hoặc kẹt bánh giữa đường ray.

Xe con bị tàu hỏa đâm bay đầu Tại lối đi tự mở, chiếc xe con bị tàu hỏa đâm nát phần đầu, hôm 26/3 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, ngày 26/3. Video: Cục CSGT

Khi đã dừng chờ tàu, khoảng cách dừng xe cũng cần được lưu ý. Việc dừng quá sát đường ray có thể khiến tài xế khó quan sát hoặc rơi vào tình huống bị động nếu cần xử lý bất ngờ. Trong thời gian chờ, tài xế cũng nên duy trì sự tập trung, tránh các hành động gây mất chú ý như sử dụng điện thoại hoặc tăng âm lượng trong xe.

Ở những lối đi dân sinh, nơi không có tín hiệu cảnh báo, việc chủ động quan sát gần như là yếu tố duy nhất giúp giảm rủi ro. Những thao tác nhỏ của tài xế như dừng lại vài giây, nhìn kỹ thêm một vài lần hoặc chờ thêm trước khi qua có thể không đáng kể về thời gian, nhưng lại tạo ra khác biệt lớn về mức độ an toàn.

Hồ Tân