Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2026

Từ 9h ngày 1/2, Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực HSA, lệ phí thi một đợt là 600.000 đồng.

Kỳ thi năm nay chia thành 6 đợt, mỗi thí sinh chỉ được chọn một. Vì vậy, các em cần lưu ý lịch thi giữa học kỳ ở trường, để tránh trùng. Thời gian đăng ký từ ngày 1 đến 7/2, qua cổng thông tin Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc trang chủ HSA.

Nếu muốn thi thêm một đợt nữa và vẫn còn chỗ trống, hệ thống sẽ mở cho thí sinh đăng ký từ ngày 8 đến 14/2. Sau khi được hệ thống ghi nhận, các em cần nộp lệ phí trong vòng 1-96 giờ, tránh bị hủy chỗ.

Cấu trúc đề thi, đề cương ôn tập HSA 2026

Lịch thi HSA 2026 cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày thi Địa điểm thi 601 7-8/3 Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình 602 21-22/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 603 4-5/4 Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình,

Hải Phòng, Hà Tĩnh 604 18-19/4 Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình,

Thanh Hóa, Nghệ An 605 9-10/5 Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình,

Nghệ An 606 23-24/5 Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình,

Hải Phòng

HSA là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước, với khoảng 60.000-90.000 thí sinh mỗi năm. Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh là 78,8/150, tăng hai điểm so với năm trước. Thủ khoa đạt 130 điểm. Khoảng 100 trường sử dụng kết quả kỳ thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Dương Tâm