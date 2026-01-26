Đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội có 40% kiến thức lớp 10, 11

Đề thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội bao phủ chương trình THPT với khoảng 60% nội dung thuộc lớp 12, còn lại là lớp 10 và 11.

Bài thi đánh giá năng lực HSA diễn ra trong 195 phút, gồm hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học và Tiếng Anh (50 câu, 60 phút), tương tự năm ngoái.

Nếu lựa chọn phần thi thứ ba là Khoa học, thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Mỗi chủ đề có 16-17 câu hỏi.

Câu hỏi có hai dạng là trắc nghiệm khách quan và điền đáp án. Trong đó, phần Văn học - Ngôn ngữ chỉ có dạng trắc nghiệm.

Về nội dung, khoảng 60% thuộc kiến thức lớp 12, 30% lớp 11 và 10% lớp 10. Riêng chủ đề Vật lý và Sinh học, tỷ lệ kiến thức thuộc chương trình các lớp có thể thay đổi trong khoảng 5%. Với phần thi tiếng Anh, kiến thức trong chương trình lớp 12 khoảng 45%; kiến thức tổng hợp, vận dụng bậc cao khoảng 15%.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Phần mềm tự động chấm điểm dựa trên số câu đúng.

Đề cương chi tiết nội dung đề thi HSA 2026 như sau:

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có 6 đợt, mỗi đợt dự kiến 20.000 thí sinh. Tổng số lượt thi lên đến 120.000, tăng hơn 30% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Lịch thi từ tháng 3 đến 5 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 7/2. Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai nếu còn chỉ tiêu, từ ngày 8 đến 14/2. Lệ phí thi một lượt là 600.000 đồng.

Lịch thi HSA 2026 cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày thi Địa điểm thi 601 7-8/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên,... 602 21-22/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh,... 603 4-5/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh,... 604 18-19/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa,... 605 9-10/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng,... 606 23-24/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng,...

HSA là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước, với khoảng 60.000-90.000 thí sinh mỗi năm. Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh là 78,8/150, tăng hai điểm so với năm trước.

Thí sinh dẫn đầu 6 đợt thi là Nguyễn Duy Phong, trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội, đạt 130/150 điểm. Hơn 60% thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 75 trở lên.

Khoảng 100 trường sử dụng kết quả này để xét tuyển đầu vào. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân tích dữ liệu, tính toán được mức 129/150 điểm HSA tương đương với 30 điểm thi tốt nghiệp ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và 27,75 tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh).

Thí sinh, phụ huynh tại kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm