Vì sao nhiều bức ảnh chụp Mặt Trăng máu to 'khủng khiếp'?

Mặt Trăng to lạ thường nhưng không phải ảnh AI, tuy nhìn ấn tượng nhưng tôi lại thấy không chân thực.

Hiện tượng Trăng máu được nhiều người, nhất là giới yêu thiên văn và nhiếp ảnh săn đón để quan sát và chụp ảnh. Tôi thường tìm xem ảnh về sự kiện này, nhiều bức ảnh chụp mặt trăng máu rất to. Tỷ lệ Mặt Trăng so với các tòa nhà trên Trái Đất to bất thường.

Sau đây là ví dụ:

Mặt Trăng tròn vành vạnh phía sau ngọn núi Saentis, bang Appenzell Innerrhoden, Thụy Sĩ.

Còn với ảnh này, Mặt Trăng máu trông bình thường như mắt thường chúng ta nhìn thấy:

Mặt Trăng máu giữa những tòa tháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặt trăng to là ảnh chụp bởi kỹ thuật nén ống kính (Lens compression). Những bức ảnh được chụp theo kỹ thuật này tạo ra hiệu ứng thị giác do sử dụng ống kính tele (tiêu cự dài), khiến tiền cảnh và hậu cảnh trong ảnh trông gần nhau hơn thực tế.

Hiệu ứng này có thể được sử dụng sáng tạo để cô lập chủ thể, tạo cảm giác hậu cảnh lớn hơn hoặc làm cho các vật thể ở xa xuất hiện lớn bất thường, ví dụ như ảnh chụp mặt trăng.

Khi khoảng cách giữa các yếu tố trong ảnh được thu hẹp lại, hậu cảnh có vẻ "nén" lại và tiến gần hơn về phía chủ thể, tạo ra cảm giác khoảng cách bị thu nhỏ. Giúp tạo ra những bức ảnh ấn tượng về mặt trăng hoặc mặt trời mọc/lặn, làm cho chúng trông lớn hơn so với khung cảnh.

Từ 22h ngày 7/9 đến 4h ngày 8/9, ở Việt Nam, Mặt Trăng chuyển dần từ màu xám bạc sang sắc đỏ và cam trước khi di chuyển ra khỏi vùng tối của Trái Đất và trở lại trạng thái bình thường. Nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 1h ngày 8/9 ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi trăng tròn di chuyển hoàn toàn vào trung tâm phần bóng của Trái Đất, hay vùng tối (umbra). Trong thời gian nguyệt thực, phần lớn ánh sáng từ Mặt Trời bị Trái Đất chặn lại nhưng một lượng nhỏ vẫn đi qua các lớp ngoài của khí quyển hành tinh xanh, phản xạ tới Mặt Trăng. Lượng nhỏ ánh sáng này chủ yếu là ánh sáng đỏ, tạo nên hiện tượng "trăng máu".

QK