Hình ảnh trăng máu tại Việt Nam

Máy bay bay qua trăng tròn trước khi nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 22h ngày 7/9 tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Đến 23h19, trăng tối hơn bình thường và bắt đầu khuyết đi một phần ở Hà Nội. Ảnh: Vũ Anh
Mặt Trăng tối dần và trở nên khó quan sát trên bầu trời đêm Hà Nội vào lúc 23h47. Ảnh: Vũ Anh
Tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng thời tiết, trời nhiều mây mù. Đến 23h15 ngày 7/9, Mặt Trăng mới dần lộ ra, dù vẫn bị một phần mây che phủ. Ảnh: Nguyễn Đông
Gần nửa Mặt Trăng bị khuyết, trăng cũng tối đi vào 23h55. Ảnh: Nguyễn Đông
Đến 0h ngày 8/9, Mặt Trăng quan sát tại Đà Nẵng khuyết rõ rệt. Trời ngớt mây nên gần như có thể quan sát trọn vẹn. Ảnh: Nguyễn Đông
Tuy nhiên sau 0h, mây che phủ toàn bộ khi nguyệt thực cực đại, khiến trung tâm thành phố Đà Nẵng không quan sát được. Bức ảnh chụp lúc 2h ngày 8/9, trăng thi thoảng lộ ra khỏi đám mây mù đặc, khi pha toàn phần đã kết thúc. Ảnh: Nguyễn Đông
Nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 1h ngày 8/9 ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Nguyệt thực toàn phần lúc 2h tại Pú Nhi - Điện Biên Đông, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 50 km. Ảnh: Chiến Phạm
Người yêu nhiếp ảnh chụp lại khoảnh khắc nguyệt thực toàn phần lúc 2h tại Pú Nhi. Ảnh: Chiến Phạm
Diễn biến nguyệt thực toàn phần lúc 22h-23h30 ngày 7/9. Ảnh: Ngọc Thành
Nguyệt thực toàn phần từ 0h30 đến 1h10 ngày 8/9. Ảnh: Ngọc Thành
Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi trăng tròn di chuyển hoàn toàn vào trung tâm phần bóng của Trái Đất, hay vùng tối (umbra). Thay vì biến mất trong bóng tối, Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ - tạo nên hiện tượng "trăng máu".
Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi trăng tròn di chuyển hoàn toàn vào trung tâm phần bóng của Trái Đất, hay vùng tối (umbra). Thay vì biến mất trong bóng tối, Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ - tạo nên hiện tượng "trăng máu".
Nguyệt thực toàn phần diễn ra lúc 2h ngày 8/9. Ảnh: Ngọc Thành
Nguyệt thực chuyển sang màu vàng cam lúc 4h ngày 8/9 tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Nhà khí tượng kiêm blogger thiên văn Dave Samuhel từ AccuWeather đánh giá: "Nguyệt thực toàn phần là một trong những sự kiện thiên văn tuyệt vời nhất để quan sát mà không cần bất kỳ thiết bị nào và chúng ta biết chính xác khi nào sẽ diễn ra".
Châu An