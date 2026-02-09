Cách chở đồ cồng kềnh dịp Tết không sai luật

Tài xế cần lưu ý cách sắp xếp hành lý, điều chỉnh cách lái, tuân thủ quy định đăng kiểm để đảm bảo an toàn khi chở đồ cồng kềnh.

Càng gần Tết, nhu cầu về quê kết hợp vận chuyển đồ đạc trên ôtô tăng cao. Nhiều gia đình tận dụng tối đa không gian xe, thậm chí chất đồ lên ghế sau, cốp hoặc nóc xe để chở đồ. Tuy nhiên, việc chở đồ không đúng cách tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và có thể vi phạm quy định giao thông. Để chuyến đi diễn ra an toàn, tài xế cần nắm rõ cách sắp xếp và chở đồ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện xung quanh.

Chở đồ trên xe sao cho an toàn?

Nguyên tắc quan trọng nhất khi chở đồ trên ôtô là đặt đồ ở vị trí càng thấp càng tốt và cố định chắc chắn. Điều này có nghĩa những món đồ nặng nên đặt sát sàn hoặc cốp xe, gần trung tâm để hạn chế xê dịch, còn đồ nhẹ nên xếp phía trên và tránh chất quá cao gây mất cân bằng. Nếu là những món đồ dễ xê dịch, tài xế cần chằng buộc hoặc sắp xếp gọn gàng, không để tự do trong khoang xe, đặc biệt khi di chuyển đường dài hoặc ở tốc độ cao.

Hàng hóa cần được ràng buộc cẩn thận khi để trên giá nóc của ôtô. Ảnh: Yourmechanic

Cốp xe là vị trí phù hợp nhất để chứa hành lý, tài xế chỉ nên để đồ ở cabin nếu cốp hết không gian. Nếu để đồ trong cabin, các thùng, vali lớn nên đặt sát lưng ghế sau, không xếp vượt quá chiều cao lưng ghế để tránh đổ về phía trước khi phanh gấp. Trường hợp buộc phải đặt đồ ở sau hàng ghế thứ hai đối với các xe có ba hàng ghế, tài xế cần dùng dây chằng hoặc lưới cố định, đồng thời không che khuất tầm nhìn qua gương chiếu hậu và tránh để các vật cứng, sắc cạnh gần vị trí đầu và cổ của hành khách.

Bên cạnh đó, việc chở đồ trên nóc chỉ nên áp dụng khi không còn không gian bên trong xe. Tài xế cần sử dụng giá nóc hoặc baga chuyên dụng, được cố định qua thanh gắn giá nóc có sẵn của xe, và không buộc trực tiếp đồ lên mui xe. Hàng hóa trên nóc phải được buộc chặt bằng dây bản rộng, siết đều theo nhiều hướng. Đồ không được vượt quá chiều rộng thân xe, không nhô ra quá mức ở phía trước hoặc phía sau. Lưu ý giá nóc chỉ nên ưu tiên để chở những đồ nhẹ, gọn gàng, hạn chế chở các vật cồng kềnh hoặc có cạnh sắc. Việc đặt quá nhiều đồ trên nóc xe sẽ làm tăng trọng tâm xe, khiến xe kém ổn định hơn khi vào cua, phanh gấp hoặc gặp gió ngang.

Những lưu ý quan trọng khác

Trước khi lên đường, tài xế nên ước lượng tổng trọng lượng hành lý để tránh chở quá tải. Áp suất lốp cần được điều chỉnh phù hợp khi xe chở nặng. Đồng thời kiểm tra lại các dây chằng, khóa cốp và nắp khoang hành lý để đảm bảo không bung, tuột trong quá trình di chuyển. Thông tin về áp suất lốp khi tải nặng được ghi trên khung cửa ở bên tài xế, thông thường tải nặng sẽ cẩn mức áp suất lớn hơn.

Việc chở đồ quá tải xe làm thay đổi trọng tâm của xe, khiến cách vận hành của xe khó phán đoán hơn. Ảnh: Hồ Tân

Tài xế cần lưu ý rằng cách vận hành của xe thay đổi rõ rệt khi chở nhiều đồ hoặc tải nặng, như quãng đường phanh dài hơn, khả năng tăng tốc giảm và thân xe có xu hướng bồng bềnh hơn khi vào cua hoặc chuyển làn. Trọng lượng lớn dồn về phía sau hoặc phía trên còn khiến đầu xe nhẹ hơn, làm giảm độ bám của bánh trước và có thể tăng nguy cơ mất lái trong các tình huống khẩn cấp.

Chính vì thế, tài xế cần duy trì tốc độ thấp hơn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn với xe phía trước và hạn chế phanh gấp hay đánh lái đột ngột. Khi đổ đèo hoặc đi đường dài, nên chủ động sử dụng phanh động cơ, kết hợp quan sát sớm để xử lý tình huống từ xa.

Ngoài vấn đề an toàn, việc gắn thêm giá nóc sẽ làm thay đổi kết cấu xe. Nếu chưa thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm định theo quy định, phương tiện có thể bị phạt khi lưu thông trên đường. Vì vậy, trước khi lắp giá nóc để chở đồ dịp Tết, chủ xe cần tìm hiểu kỹ và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

