Cách chăm sóc khi trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp

Khi trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), phụ huynh lưu ý giữ đường thở của bé thông thoáng, bổ sung dinh dưỡng, bù dịch và theo dõi dấu hiệu biến chứng.

Theo bác sĩ Bùi Thanh Phong, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, hiện thời tiết giao mùa thuận lợi cho virus RSV lây nhiễm nhanh. Các bệnh viện ghi nhận số trẻ đến khám và điều trị bệnh hô hấp tăng từ 1,5 lần đến gấp đôi so với cùng kỳ.

Trẻ mắc RSV nhẹ có thể điều trị tại nhà. Chăm sóc đúng cách có thể giúp trẻ phục hồi nhanh, giảm tỷ lệ trở nặng. Nếu trẻ bị viêm đường thở gây sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở, cần giúp bé thông thoáng đường thở bằng cách nhỏ nước muối sinh lý, hút mũi bằng dụng cụ được khử trùng sạch. Bế hoặc để trẻ nằm trong tư thế đầu và vai cao hơn phần dưới cơ thể giúp trẻ dễ thở.

Làm dịu cơn ho bằng thuốc thảo dược (trẻ nhỏ) hoặc thuốc tân dược (trẻ lớn hơn), song cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh hoặc áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng để điều trị.

Trẻ nhiễm RSV nhẹ có thể được chăm sóc tại nhà, song cần theo dõi dấu hiệu trở nặng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Về dinh dưỡng, nên chia nhỏ bữa ăn của bé, cho bú mẹ thường xuyên. Lý do, trẻ mắc bệnh thường quấy khóc, biếng ăn, nếu không được bổ sung dinh dưỡng phù hợp sẽ dễ suy nhược, chậm hồi phục.

Trẻ lớn hơn có thể ăn thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp để cơ thể hấp thu tốt. Uống đủ nước, sữa hoặc nước trái cây tùy theo sở thích, nhằm bù dịch do sốt, làm loãng đờm và giảm tắc nghẽn đường thở.

Đưa trẻ đến bệnh viện khi có các dấu hiệu trở nặng như khó thở tăng dần, sốt cao không hạ, da tái hoặc tím ở môi và đầu chi, bú hoặc ăn kém. Xử trí sớm, trẻ tránh được các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp.

Bác sĩ Phong lưu ý giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng khí, vệ sinh nhà cửa, giường chiếu và tránh khói thuốc, bụi bẩn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Em bé 3 ngày tuổi sinh đủ tháng, khỏe mạnh được tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Giang Phạm

Bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng và hạn chế biến chứng. Phòng bệnh cho trẻ bằng cách tránh tiếp xúc người bệnh, hạn chế đến nơi đông người, giữ môi trường sống sạch sẽ, phòng bệnh cho người chăm sóc trẻ.

Tại Việt Nam, vaccine phòng RSV đã được triển khai, tiêm một mũi duy nhất cho phụ nữ mang thai từ tuần 24 đến 36 để truyền kháng thể thụ động, giúp bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời. Vaccine cũng được chỉ định tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên để phòng bệnh chủ động.

Ngoài ra, kháng thể đơn dòng phòng RSV cũng đã được Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai tiêm cho trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi. Trẻ từ một ngày tuổi đến 12 tháng tuổi chỉ cần tiêm một mũi. Trẻ trên 12 tháng đến 24 tháng tuổi có thể tiêm hai mũi ở các vị trí khác nhau trong cùng một ngày. Ưu điểm của kháng thể đơn dòng là tạo miễn dịch ngay sau tiêm, không cần chờ thời gian sinh kháng thể như vaccine, giúp bảo vệ trẻ kịp thời trong giai đoạn chuyển mùa, số ca bệnh tăng nhanh.

Hòa Bình