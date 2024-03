Cách bổ sung canxi cho trẻ đúng cách, hiệu quả

Nếu trẻ nhỏ được bổ sung canxi vào đúng giai đoạn phát triển thể chất vượt trội và có môi trường sống lành mạnh, sẽ giúp đạt được chiều cao tối ưu.

Cơ thể con người không tự tổng hợp được canxi, do đó dưỡng chất này cần bổ sung qua thực phẩm hoặc các sản phẩm bổ sung.

"Giai đoạn vàng" để bổ sung canxi ở trẻ nhỏ

Theo thông tin từ Viện dinh dưỡng quốc gia, trẻ em có hai giai đoạn phát triển thể chất vượt trội là giai đoạn 1000 ngày đầu đời (từ khi trẻ được mang thai đến 24 tháng tuổi) và giai đoạn dậy thì (12 đến 18 tuổi). Hai giai đoạn này nếu trẻ được cung cấp đầy đủ canxi và có môi trường sống lành mạnh thì sẽ đạt được chiều cao tối ưu.

Nghiên cứu cho thấy, khoảng 70 - 80% hàm lượng canxi trong thức ăn sẽ không được hấp thu hoàn toàn khi vào cơ thể. Do đó nếu trẻ không duy trì được một chế độ dinh dưỡng phong phú sẽ rất dễ bị thiếu hụt canxi.

Hiện nay việc tắm nắng nhằm bổ sung vitamin D đã không còn được ưa chuộng bởi ánh mặt trời chứa nhiều tia UV có hại dễ gây cháy nắng, tăng nguy cơ ung thư da nếu trẻ không được bảo vệ da đúng cách. Do đó, sử dụng canxi dạng viên uống hoặc dạng nước được xem là giải pháp bổ sung tiện lợi, với điều kiện viên uống không chứa chất bảo quản, không phụ gia bởi các chất này có thể gây kích ứng ở một số trẻ cơ địa nhạy cảm.

Những cách bổ sung canxi phổ biến hiện nay

Trên thị trường hiện nay có hai loại phổ biến là canxi hữu cơ và canxi vô cơ. Loại vô cơ thường được chiết xuất từ vỏ sò hoặc từ các ion canxi kết hợp với chất vô cơ, chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất muối canxi, ít tan trong nước nên khả năng hấp thu kém. Nếu thường xuyên sử dụng sẽ gây lắng đọng canxi ở thận khiến trẻ dễ bị táo bón, nóng trong người và tăng khả năng gây sỏi thận.

Canxi hữu cơ được chiết xuất từ các loại thực vật như tảo biển đỏ, dễ hấp thu. Ngoài ra nếu dùng dư thừa canxi hữu cơ cũng sẽ dễ đào thải ra ngoài và ít bị lắng đọng nên không gây sỏi thận và không gây nóng trong người.

Canxi hữu cơ chiết xuất từ tảo biển đỏ. Ảnh: Davimin

Canxi chiết xuất từ tảo biển đỏ (Red Algae) chứa hàm lượng cao cùng 70 khoáng chất tốt cho cơ thể. Nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào từ tảo biển, các khoáng chất này sẽ đẩy nhanh hiệu quả giúp xương và răng chắc khỏe, an toàn khi sử dụng lâu dài.

Nên bổ sung sản phẩm canxi kết hợp Vitamin D3 bởi loại vitamin này vốn được ví như "người vận chuyển" hỗ trợ hấp thu tốt canxi, điều hòa canxi và phốt pho trong đường ruột, tăng cường tổng hợp protein từ đó giúp bé hấp thu các dưỡng chất này một cách tối đa. Vitamin D góp phần làm xương chắc khỏe và ổn định, giúp hệ xương của bé chắc khỏe, thúc đẩy tăng trưởng chiều cao.

Ngoài ra, Vitamin K2 được chứng minh có khả năng kích hoạt một số loại protein giúp canxi gắn chắc vào khung xương, hỗ trợ quá trình phát triển xương và răng của trẻ. Có 2 dạng vitamin K2 là MK7 và MK4, trong đó MK7 được đánh giá cao khi có nguồn gốc từ tự nhiên (phô mai lên men, đậu tương lên men,...) khác với MK4 nguồn gốc từ tổng hợp. Đặc biệt khi bổ sung MK7 thì loại vitamin này sẽ tồn tại lâu hơn trong cơ thể, người dùng chỉ cần uống 1 lần mỗi ngày vẫn đủ để có hiệu quả cao nhất.

Cách thức sản phẩm Bone Pro Support bổ sung canxi cho cơ thể. Ảnh: Davimin

Ngoài ra Vitamin K2 MK7 có khả năng vận chuyển canxi trực tiếp vào xương. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ Vitamin K2 MK7, canxi sẽ đi vào mọi nơi bất kì trong cơ thể và có­ xu hướng gắn vào mô mềm, vào mạch máu thay vì gắn vào xương, từ đó gây ra bệnh xương khớp, vôi hóa mạch máu, giãn tĩnh mạch, sỏi thận, suy thận.

Viên uống chiết xuất canxi hữu cơ từ tảo biển đỏ

Giữa thị trường thực phẩm chức năng đa dạng như hiện nay, điều bố mẹ quan tâm khi chọn lựa cho trẻ luôn là vấn đề an toàn về nguồn gốc, xuất xứ và thương hiệu. Viên uống Bone Pro Support được sản xuất và đóng gói hoàn toàn tại nhà máy tiểu bang New Jersey, Mỹ - thuộc thương hiệu Vitamins For Life đã có trên 40 năm tại Mỹ.

Viên uống Bone Pro Support với chiết xuất canxi hữu cơ từ tảo biển đỏ, không gây lắng cặn và sỏi thận khi dùng lâu dài. Sản phẩm là sự kết hợp bổ sung canxi cùng vitamin D3, vitamin K2-MK7 giúp quá trình sử dụng đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, sản phẩm ứng dụng công thức mới chứa collagen type II giúp nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe sụn khớp của trẻ. Viên uống ở dạng viên nang mềm giúp trẻ dễ uống, ngoài ra bố mẹ có thể pha viên uống cùng cháo và súp với những trẻ nhỏ hơn.

Viên uống Bone Pro Support giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu. Ảnh: Davimin

Sản phẩm hiện đang bán và phân phối hơn 80 quốc gia, khắp các châu lục trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, viên uống Bone Pro Support hiện đang có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Yên Chi