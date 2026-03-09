Cách biệt 0,18 giây giúp runner Mỹ vô địch Los Angeles Marathon

MỹNathan Martin vượt qua Michael Kimani Kamau chỉ bằng một sải chân ở vạch đích, tạo nên màn về đích sít sao nhất trong lịch sử Los Angeles Marathon.

Nathan Martin (phải) thắng sát nút Michael Kimani Kamau tại Los Angeles Marathon ngày 8/3/2026. Ảnh: Los Angeles Times

Trên đường chạy tại Mỹ hôm 8/3, Martin tăng tốc mạnh mẽ ở đoạn cuối và bám sát Kamau trước khi vượt lên đúng tại vạch đích. Martin hoàn thành quãng đường 42,195 km với thời gian 2 giờ 11 phút 18 giây 50, hơn Kamau chỉ 0,18 giây - màn về đích sát nút nhất trong lịch sử giải.

Kamau cố lao người về đích nhưng vẫn chậm hơn đối thủ. Ngay sau giải, anh gục xuống đường chạy và được nhân viên y tế hỗ trợ, rồi được đưa đi bằng cáng.

"Trong bất kỳ cuộc đua nào, tôi chỉ muốn cống hiến 100%. Khi thấy cơ hội ở đoạn cuối, tôi dốc toàn lực cho cú bứt phá cuối cùng", Martin nói.

Nathan Martin nước rút ngoạn mục để về nhất LA Marathon 2026 Màn nước rút ngoạn mục của Nathan Martin.

VĐV 36 tuổi cho biết anh bắt đầu tăng tốc khi còn khoảng 8 km. "Khi còn khoảng 2,5 km, tôi đã nhìn thấy người dẫn đầu. Và khi còn 800 m, tôi nghĩ: mình sẽ bắt kịp anh ấy", Martin nói.

Martin trở thành nhà vô địch người Mỹ thứ hai liên tiếp của Los Angeles Marathon, sau Matthew Richtman - người thắng năm 2025 với thành tích 2 giờ 7 phút 56 giây, nhanh thứ hai trong lịch sử giải.

VĐV người Ethiopia Enyew Nigat về thứ ba với thành tích 2 giờ 14 phút 23 giây. Josh Izewski, cựu VĐV Đại học Florida, đứng thứ tư với 2 giờ 14 phút 43 giây, còn nhà vô địch năm 2024 Dominic Ngeno của Kenya xếp thứ năm với 2 giờ 16 phút 17 giây.

Kenyan Priscah ăn mừng khi cán đích đầu tiên nội dung nữ Los Angeles Marathon 2026. Ảnh: Los Angeles Times

Ở nội dung nữ, VĐV người Kenya Priscah Cherono sớm bứt lên dẫn đầu và về nhất với thời gian 2 giờ 25 phút 18 giây 31, vượt xa người về nhì Kellyn Taylor.

Nhờ về đích đầu tiên trong cuộc đua "Marathon Chase" - nơi các VĐV nữ được xuất phát sớm hơn nam 15 phút 45 giây - Cherono nhận thêm 10.000 USD tiền thưởng, đúng vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

"Tôi cảm thấy ổn và tin rằng mình có thể duy trì tốc độ đến cuối", Cherono, mẹ ba con, nói. Cô từng đại diện Kenya thi đấu nội dung 5.000m tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Taylor, 39 tuổi, mẹ bốn con và là lính cứu hỏa tại bang Wisconsin, về nhì với thời gian 2 giờ 27 phút 36 giây. "Tôi muốn chiến thắng, nhưng đây là thành tích hợp lý với cung đường này. Cherono xuất phát rất nhanh và có một cuộc đua tuyệt vời", cô nói.

Los Angeles Marathon 2026 thu hút khoảng 27.000 người tham gia, xuất phát từ SVĐ Dodger và kết thúc trên đại lộ Santa Monica tại khu Century City. Thông thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 3, nhưng năm nay giải được đẩy lịch sớm một tuần để tránh trùng lịch lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 15/3 tại nhà hát Dolby trên chính cung đường chạy.

Los Angeles Marathon lần đầu tổ chức năm 1986. Rick Sayre (nam, 2 giờ 12 phút 19 giây) và Nancy Ditz (nữ, 2 giờ 36 phút 17 giây) là những nhà vô địch đầu tiên. Kỷ lục nội dung nam hiện thuộc về Markos Geneti với 2 giờ 6 phút 35 giây vào năm 2011, còn kỷ lục nữ do Askale Marachi thiết lập năm 2019 với 2 giờ 24 phút 11 giây.

Hồng Duy (theo Los Angeles Times)