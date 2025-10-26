Giữ ấm cơ thể, ăn đủ chất, tập thể dục phù hợp giúp đẩy lùi cơn đau khớp khi thời tiết chuyển lạnh.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến cơ, dây chằng, gân, thường dẫn đến đau khớp vào mùa đông. Khi nhiệt độ giảm, khớp trở nên cứng hơn, làm giảm độ linh hoạt. Độ đàn hồi giảm có thể khiến các cử động đơn giản trở nên đau đớn, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu, khi lưu lượng máu giảm. Dưới đây là một số cách bảo vệ khớp khi trời lạnh.

Hoạt động thể chất đều đặn

Duy trì hoạt động thể chất quan trọng để kiểm soát đau khớp vào mùa đông. Bài tập giãn cơ, yoga, đi bộ nhanh hoặc bơi lội trong nước ấm giúp khớp vận động, cơ bắp khỏe mạnh. Vận động thường xuyên góp phần cải thiện lưu thông máu, giảm cứng khớp và đau nhức. Mỗi người đừng ép bản thân tập quá sức. Những bài tập nhẹ nhàng, đều đặn thường tốt hơn tập cường độ cao, có thể gây tổn thương khớp.

Giữ ấm cơ thể

Giữ ấm cần thiết với cơ thể, nhất là khi bị đau khớp. Mặc nhiều lớp quần áo, đeo găng tay, chườm ấm đầu gối để bảo vệ khớp khỏi không khí lạnh. Tắm nước ấm hoặc sử dụng túi chườm nóng giúp thư giãn các cơ, khớp căng cứng. Những ngày trời quá lạnh, tốt nhất bạn nên ở trong nhà để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây đau khớp.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Thực phẩm bạn ăn mỗi ngày ảnh hưởng đến sức khỏe khớp. Tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm thực phẩm chống viêm như cá béo, các loại hạt, dầu ô liu, nhiều loại trái cây, rau củ tươi để kiểm soát cơn đau khớp vào mùa đông. Bổ sung món ăn giàu vitamin D và canxi như sữa, trứng, ngũ cốc tăng cường, hỗ trợ xương chắc khỏe. Trường hợp thiếu hụt vitamin D nghiêm trọng, bạn nên đến gặp bác sĩ để xét nghiệm, bổ sung theo chỉ định.

Uống đủ nước

Mọi người thường quên uống đủ nước vì dễ mất nước khi thời tiết lạnh. Thói quen duy trì uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giữ cho các khớp được bôi trơn, vận động thoải mái. Bạn nên mang theo một chai nước bên mình, uống đều đặn ngay cả khi không cảm thấy khát.

Ngủ đủ giấc

Cơ thể tự chữa lành và phục hồi khi ngủ. Mỗi người hãy đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể khôi phục năng lượng sau các hoạt động hàng ngày. Điều này quan trọng đối với người bị đau khớp vào mùa đông, vì nhiệt độ lạnh hơn làm tăng cảm giác khó chịu từ bệnh khớp. Ngồi hoặc đứng đúng tư thế làm giảm áp lực lên khớp.

Nghỉ ngơi

Nếu một người phải đứng hoặc ngồi nhiều giờ thì nên nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để giãn cơ và vận động. Những khoảng nghỉ này góp phần giảm cứng khớp, cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau khớp vào mùa đông.

Nếu đau khớp nghiêm trọng hoặc kéo dài, người bệnh nên đi khám chuyên khoa. Bác sĩ có thể kê thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc chống viêm hoặc vật lý trị liệu phù hợp với thể trạng sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)