Cách ăn giúp bác sĩ đảo ngược tiền tiểu đường không cần dùng thuốc

Bác sĩ Yu Nengjun, chuyên gia nội tiết và chuyển hóa ở Đài Loan, áp dụng chế độ ăn 133 - một phần tinh bột, ba phần rau, ba phần đạm, giúp giảm 17 kg, đưa chỉ số đường huyết về mức an toàn.

Trong chương trình "Chúc bạn sức khỏe" mới đây, bác sĩ Yu Nengjun chia sẻ về hành trình đảo ngược tiền tiểu đường không dùng thuốc của bản thân, đồng thời duy trì thể trạng ổn định suốt gần một thập kỷ qua, theo ST Headline hôm 31/1.

Bác sĩ Yu cho hay gia đình có tiền sử mắc bệnh và bản thân từng đối mặt với tình trạng béo phì nhưng ông chỉ thực sự thay đổi khi cơ thể bước vào ngưỡng nguy hiểm của tiền tiểu đường với chỉ số đường huyết (HbA1c) chạm mức 5,9%. Thay vì phụ thuộc vào thuốc, ông quyết định thay đổi hoàn toàn lối sống thông qua quy tắc ăn uống mang tên "Đĩa ăn 133". Đây là chế độ tập trung vào sự cân bằng tỷ lệ các nhóm chất trong mỗi bữa ăn gồm một phần tinh bột, 3 phần rau xanh và 3 phần đạm.

Ông giải thích một phần tinh bột tương đương khoảng 2 muỗng cơm hoặc mì, 3 miếng vỏ sủi cảo, một lát bánh mì đã bỏ viền hoặc chưa đến nửa củ khoai lang cỡ nắm tay. Loại thìa được dùng để đong là loại thìa nhựa nhỏ thường dùng để ăn sữa chua hoặc ăn quà vặt. Ba phần rau xanh là khoảng 300 gram rau hay một bát rưỡi sau khi nấu chín. Lượng rau này nên được duy trì cho cả bữa trưa và bữa tối. Rau nên đa dạng màu sắc và được thay đổi thường xuyên.

Với đạm, bác sĩ ưu tiên các sản phẩm từ đậu nành hoặc các nguồn đạm thực vật khác. Nếu sử dụng thịt, định lượng tương đương sẽ là một miếng thịt dày có kích thước bằng cả lòng bàn tay; nếu là trứng, số lượng tương ứng 3 quả. Ngoài ra, những người có nhu cầu rèn luyện thể hình có thể chủ động tăng thêm lượng tiêu thụ.

Ảnh minh họa: Whole Heart Family Medicine

Bác sĩ Yu cho hay thứ tự ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Ông khuyến nghị tiêu thụ đạm và rau xanh trước, sau đó mới đến tinh bột nhằm ổn định đường huyết và tránh nạp quá nhiều carbohydrate.

Đối với trái cây, ông khuyên ăn đa dạng từ 3 đến 5 loại khác nhau, song tổng lượng tiêu thụ mỗi ngày chỉ nên tương đương một nắm tay và mỗi lần ăn không quá nửa nắm tay. Đặc biệt, người dùng cần thận trọng, tránh tiêu thụ quá mức các loại trái cây chứa hàm lượng đường cao như dứa và vải.

Nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động khoa học, bác sĩ Yu giảm thành công cân nặng, đồng thời đưa chỉ số đường huyết về mức an toàn 5,6%. Tỷ lệ mỡ cơ thể này được ông duy trì ổn định suốt 9 năm qua.

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, tiểu đường là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính. Tình trạng đường huyết tăng cao xảy ra khi quá trình tiết insulin bị thiếu hụt hoặc cơ thể không thể sử dụng insulin một cách hiệu quả. Chỉ số đường huyết cao kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa chất béo và protein, về lâu dài có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng của nhiều cơ quan gồm hệ tim mạch, võng mạc, hệ thần kinh và thận.

Nếu chỉ số đường huyết lúc đói dao động từ 5,6 đến dưới 7 mmol/L, người bệnh được xác định có mức đường huyết lúc đói bất thường. Trong trường hợp chỉ số đường huyết sau ăn 2 giờ nằm trong khoảng từ 7,8 đến dưới 11,1 mmol/L, đây được coi là tình trạng rối loạn dung nạp glucose. Cả hai chỉ số này đều là dấu hiệu giai đoạn tiền tiểu đường.

Bên cạnh các chỉ số xét nghiệm, người bệnh cũng cần lưu ý 8 triệu chứng sớm của bệnh. Trong giai đoạn đầu, bệnh nhân có thể xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu điển hình như cảm giác khô miệng và nhu cầu uống nước tăng cao bất thường; đi tiểu thường xuyên; luôn cảm thấy đói, sụt cân không rõ nguyên nhân, dễ mệt mỏi, thị lực giảm sút, vết thương khó lành hay ngứa da dai dẳng.

Bình Minh (Theo ST Headline)