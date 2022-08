Cách ăn bánh trung thu không lo béo

Lựa chọn bánh theo loại vỏ, nhân, thành phần; ăn kèm trà xanh hoặc trà bạc hà; tự làm bánh là cách để kiểm soát cân nặng.

Trung bình, một chiếc bánh trung thu nhân trứng muối chứa 790 calo, gấp 5 lần bát cơm vừa và 2,5 lần tô phở bò. Để tiêu thụ hết lượng calo này, mỗi người cần chạy bộ khoảng 2,5 giờ. Đối với những người không có thói quen vận động mạnh hoặc tập thể dục hàng ngày, đây là thử thách lớn. Các chuyên gia đã đưa ra một số phương pháp đơn giản để thưởng thức bánh trung thu mà vẫn có thể kiểm soát cân nặng.

Lựa chọn loại bánh và thành phần

Các loại bánh trung thu phổ biến nhất hiện nay là bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, bánh ngàn lớp. Theo các chuyên gia, bánh nướng và bánh dẻo được coi là "tốt cho sức khỏe" hơn so với bánh ngàn lớp. Lý do là bánh trung thu ngàn lớp thường có nhân khoai mỡ, được làm bằng cách cán xen kẽ các lớp dầu và bột bánh đã được chiên qua. Do đó, đây là loại bánh có nhiều chất béo nhất.

Tiến sĩ Bibi Chia, chuyên gia dinh dưỡng chính tại Trung tâm Nội tiết và Tiểu đường Raffles, cho biết các gia đình nên lựa chọn bánh trung thu dựa trên thành phần. Các nguyên liệu thường được liệt kê trên bao bì theo thứ tự tỷ lệ phần trăm từ cao nhất đến thấp nhất.

"Chọn bánh trung thu ít đường hoặc không đường nếu bạn muốn giảm thiểu lượng calo nạp vào cơ thể. Bỏ qua những loại có lòng đỏ trứng muối để giảm lượng natri", tiến sĩ Chia cho biết.

Điều này rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường, có lượng cholesterol trong máu cao và gặp tình trạng thừa cân, béo phì.

Bên cạnh đó, mọi người cần xem kỹ hạn sử dụng trên bao bì hoặc hỏi người bán lẻ (nếu đó là loại bánh "nhà làm"). Bánh trung thu cần một khoảng thời gian để "xuống dầu", vì vậy thời hạn sử dụng càng lâu, lượng chất béo chuyển hóa, đường và chất bảo quản trong đó càng tăng.

Kết cấu của bánh cũng là yếu tố quan trọng quyết định hàm lượng calo. Vỏ bánh trung thu càng mềm, mịn thì càng có nhiều chất béo.

Ăn bánh trung thu kèm trà xanh hoặc trà bạc hà

Trà xanh và trà bạc hà có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường và làm giảm vị béo ngọt, rất phù hợp để ăn chung với bánh trung thu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chỉ nên uống trà ấm (nhiệt độ nước dưới 70 độ C) để không phá hủy lượng vitamin C và axit catechin có trong lá trà.

Theo nghiên cứu về các loại thuốc cổ truyền Trung Quốc, cả trà xanh và trà bạc hà đều có tính hàn, vì vậy những người gặp vấn đề về dạ dày không nên uống quá nhiều.

Bánh Trung thu cổ truyền. Ảnh: Bake From Scratch

Ăn bánh trung thu vào bữa sáng

Vì lượng calo cao, các chuyên gia khuyến khích các gia đình sử dụng bánh trung thu làm bữa sáng. Đây là thời điểm cơ thể người cần nạp nhiều năng lượng nhất sau một đêm. Bánh trung thu ăn kèm sữa hoặc sữa đậu nành, hoa quả là một lựa chọn phù hợp cho những ngày sắp tới.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Bánh trung thu chứa lượng đường và dầu ăn cao. Theo nghiên cứu, cứ 100g bánh có thể cung cấp khoảng 20% năng lượng mà một người trưởng thành tiêu thụ trong ngày. Vì vậy, nếu không muốn tăng cân, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá 100g bánh trung thu một ngày.

Thông thường, bánh trung thu cỡ lớn điển hình chứa khoảng 700 calo, một số thậm chí chứa gần 1.000 calo. Ví dụ, bánh trung thu nhân hạt sen chứa 716 calo. Theo Ủy ban Nâng cao Sức khỏe, bánh dẻo lạnh nhân sen có tới hơn 900 calo.

Nếu sử dụng bánh trung thu làm bữa phụ, các chuyên gia hầu hết khuyến nghị giới hạn lượng calo tiêu thụ ở mức 100 calo, khoảng một phần 8 chiếc bánh trung bình.

Mỗi người cần kiểm soát khẩu phần ăn và tập thể dục nhiều hơn. Những ngày gần tết Trung thu sẽ là dịp để các địa phương tổ chức nhiều sự kiện, triển lãm, nhạc hội và các hoạt động như thả đèn. Các chuyên gia khuyến nghị người dân tích cực tham gia hoạt động, đi dạo để giảm lượng calo đã nạp vào cơ thể.

Tự làm bánh trung thu

Tự làm bánh trung thu là phương pháp hiệu quả để gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình, đồng thời giúp kiểm soát lượng đường, dầu mỡ và calo trong bánh. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để có một chiếc bánh lành mạnh là giảm lượng đường sử dụng, thêm trái cây hoặc quả khô để tạo vị ngọt tự nhiên.

Bột mì nguyên cám cũng là sự lựa chọn tốt hơn so với bột mì đa dụng hoặc bột làm bánh, bởi chúng có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp hơn.

Các gia đình cũng có thể thêm vào bánh các loại hạt để tăng hàm lượng dinh dưỡng và tạo chất xơ. Điều này giúp tăng cảm giác no, tránh việc ăn quá nhiều.

Một mẹo đơn giản để giữ dáng mùa trung thu là chia sẻ bánh, các loại mứt kẹo và hoa quả cùng bạn bè, họ hàng. Khi ăn, hãy cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ, hạn chế mua quá nhiều bánh ngay từ đầu dịp lễ để tránh tình trạng "ăn cố" và tăng cân trong những ngày sau đó.

Thục Linh (Theo Straits Time, China Daily)