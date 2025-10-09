Cách AMD thành 'thế lực' trong cuộc chiến chip AI

Chiến lược chuyển hướng nhanh từ card đồ họa cho người dùng máy tính sang chip cho trung tâm dữ liệu và AI được đánh giá giúp AMD bứt phá.

Khi Lisa Su tiếp quản vị trí CEO năm 2014, vốn hóa thị trường của AMD dưới 3 tỷ USD. Sau hơn 10 năm, con số này tăng hơn trăm lần. Thỏa thuận hợp tác với OpenAI ngày 6/10 khiến giá cổ phiếu tăng 24%, đưa giá trị của AMD lên 343 tỷ USD.

Giới chuyên gia dự đoán, vốn hóa của AMD có thể tiến đến mốc 1.000 tỷ USD trong năm tới. Dù còn xa mức 4.500 tỷ USD của Nvidia, điều này được đánh giá cũng sẽ tạo áp lực ngày càng lớn đối với công ty của Jensen Huang.

"Trong vài năm qua, điều quan trọng với chúng tôi là hiểu được khối lượng công việc thực sự sẽ thúc đẩy AI, cũng như cách các hệ thống thế hệ tiếp theo sẽ đào tạo và suy luận", bà Su nói với truyền thông ngày 6/10. "Thỏa thuận là bước mở rộng lớn trong loạt mục tiêu mà chúng tôi đang thực hiện".

WSJ nhận định công ty của bà Su đạt bước ngoặt này là nhờ sự kết hợp giữa kế hoạch chiến lược chỉn chu và sự hiện diện đúng lúc, đúng chỗ. Trong hai thập kỷ qua, đối thủ truyền kiếp của công ty là Intel - hãng thiết kế và sản xuất chip Mỹ đang trên đà suy thoái. AMD nổi tiếng với các sản phẩm giá rẻ, dành cho người dùng muốn thông số mạnh với chi phí phải chăng. Tuy nhiên, việc liên tục tung ra các dòng chip cải tiến cho máy tính và máy chơi game giúp AMD dần chiếm thị phần của Intel.

Theo Bloomberg, điểm khác biệt giữa Intel và AMD là sự nhanh nhạy thị trường. Trong khi Intel liên tục sa lầy khi nỗ lực vực dậy mảng sản xuất chip tốn kém, AMD mạnh dạn tách mảng sản xuất vào năm 2009 để tập trung hơn cho thiết kế CPU và GPU.

Năm 2018, AMD chuyển hướng sang điện toán đám mây khi ra mắt dòng GPU trung tâm dữ liệu Instinct, ngay ở giai đoạn đầu của làn sóng tạo chip AI. Kể từ đây, AMD trở thành đối trọng của Nvidia. Dù chưa thể bắt kịp đối thủ, công ty của bà Su luôn là cái tên thứ hai được nhắc đến khi nói về phần cứng trí tuệ nhân tạo.

Vài năm qua, các phòng thí nghiệm AI gấp rút hoàn thiện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), khiến nhu cầu về chip có khả năng xử lý hàng nghìn tỷ tham số đầu vào tăng vọt. Còn hiện nay, xu hướng mới nhất đang xoay chiều, khi LLM chuyển sang suy luận nhiều hơn thay vì đào tạo, với chi phí rẻ hơn.

"Trước đây, điện toán AI thiên về đào tạo, còn những năm tới sẽ chuyển nhiều hơn sang suy luận", Jacob Felgoise, nhà nghiên cứu AI tại Trung tâm An ninh và công nghệ mới nổi thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), nói với WSJ. "AMD đang nỗ lực định vị mình là nhà cung cấp giải pháp suy luận được ưa chuộng".

Thực tế, trong một số phỏng vấn trước đó, bà Lisa Su và một số giám đốc của OpenAI đều đồng tình AI suy luận sẽ là động lực chính của cơ sở hạ tầng AI. Họ lập luận rằng khi ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo phát triển, công ty nào cung cấp sức mạnh tính toán tốt hơn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn.

AMD được đánh giá có một số lợi thế quan trọng để lấy thêm thị phần từ Nvidia: giá rẻ hơn, trong khi hiệu suất và chất lượng dần được cải thiện. Chip của Nvidia vẫn được đánh giá tốt nhất hiện nay và liên tục được săn đón. Tuy nhiên, theo TechCrunch, nhu cầu tăng mạnh mở ra cơ hội cho AMD cung cấp sản phẩm của riêng mình như một giải pháp thay thế dễ dàng và giá cả phải chăng.

Một số nhà phân tích nhận định việc OpenAI dùng chip AMD cho thấy sản phẩm của công ty "ngày càng được tín nhiệm", dù chưa thể làm suy yếu sự thống trị của Nvidia. Tuy vậy theo Reuters, khả năng thực hiện thỏa thuận còn nhiều rào cản. Việc sản xuất, kiểm thử, tinh chỉnh và triển khai GPU ở quy mô gigawatt không đơn giản, có thể xảy ra chậm trễ trong cung ứng, lỗi về chất lượng hoặc hiệu suất thực tế không đạt như kỳ vọng. Nếu không thể theo kịp bước tiến công nghệ, AMD có thể mất lợi thế cạnh tranh hoặc bị đào thải khỏi những hợp đồng khác trong tương lai.

"Nếu AMD không đáp ứng các mốc kỹ thuật hoặc thời hạn, OpenAI có thể chịu tổn thất hoặc phải chuyển sang lựa chọn khác", TechCrunch bình luận.

