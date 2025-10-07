Thứ ba, 7/10/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ ba, 7/10/2025, 09:27 (GMT+7)

OpenAI chi hàng chục tỷ USD mua chip và cổ phiếu AMD

OpenAI chi hàng chục tỷ USD mua chip và cổ phiếu AMD

OpenAI và AMD công bố thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD để cùng phát triển các trung tâm dữ liệu AI được vận hành bằng bộ vi xử lý của hãng chip.

Cụ thể, OpenAI sẽ mua số chip AMD tương đương 6 gigawatt, bắt đầu với dòng MI450 ra mắt năm sau. Việc mua bán sẽ được thực hiện trực tiếp với AMD hoặc thông qua các đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Lisa Su, CEO AMD, nói với WSJ rằng thỏa thuận sẽ mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu trong 5 năm tới. Hai bên không tiết lộ cụ thể, nhưng hãng nhấn mạnh mỗi gigawatt công suất đã trị giá chục tỷ USD, do đó tổng hợp đồng có thể vượt 60 tỷ USD.

Đổi lại, OpenAI nhận được quyền mua đến 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương 10% cổ phần công ty, với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu. Quyền mua chia theo từng giai đoạn, miễn là OpenAI đạt các mốc triển khai đã thỏa thuận. Các điều khoản chi tiết chưa được công bố.

CEO AMD Lisa Su giới thiệu MI300X tại sự kiện ngày 13/6 ở San Francisco. Ảnh:Servethehome

CEO AMD Lisa Su giới thiệu MI300X tại sự kiện ngày 13/6 ở San Francisco. Ảnh:Servethehome

Thỏa thuận được đánh giá là chiến thắng lớn cho AMD, diễn ra ngay sau khi Nvidia công bố hợp tác chiến lược với Intel tháng trước. Trong đó, Nvidia và Intel sẽ cùng phát triển bộ xử lý hệ thống x86 RTX dành cho máy tính cá nhân, tích hợp đồ họa Nvidia, đồng thời phát triển bộ xử lý trung tâm dữ liệu x86 tùy chỉnh cho Nvidia.

Trong khi đó, OpenAI sẽ sử dụng chip AMD cho các tác vụ suy luận để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mạnh. Thỏa thuận cho thấy cơn khát sức mạnh tính toán ngày càng tăng của OpenAI và toàn ngành AI, trong bối cảnh các công ty chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo có khả năng sánh ngang hoặc vượt con người. "Rất khó diễn tả hết mức độ thách thức hiện nay... Chúng tôi muốn mọi thứ thật nhanh, nhưng quá trình này cần thời gian", CEO OpenAI Sam Altman nói với WSJ. Còn bà Su cho biết dự án sẽ "đưa năng lực tính toán AI lên quy mô khổng lồ".

Trước đó, ngày 22/9, Nvidia thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI nhằm triển khai các hệ thống 10 gigawatt để vận hành cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo. Một số nguồn tin nói Nvidia sẽ đầu tư thông qua việc mua cổ phần không có quyền biểu quyết, còn công ty sở hữu ChatGPT sẽ dùng nguồn vốn này để mua chip Nvidia.

Huy Đức

  Trở lại Khoa học công nghệTrở lại Khoa học công nghệ
×