OpenAI chi hàng chục tỷ USD mua chip và cổ phiếu AMD

OpenAI và AMD công bố thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD để cùng phát triển các trung tâm dữ liệu AI được vận hành bằng bộ vi xử lý của hãng chip.

Cụ thể, OpenAI sẽ mua số chip AMD tương đương 6 gigawatt, bắt đầu với dòng MI450 ra mắt năm sau. Việc mua bán sẽ được thực hiện trực tiếp với AMD hoặc thông qua các đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Lisa Su, CEO AMD, nói với WSJ rằng thỏa thuận sẽ mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu trong 5 năm tới. Hai bên không tiết lộ cụ thể, nhưng hãng nhấn mạnh mỗi gigawatt công suất đã trị giá chục tỷ USD, do đó tổng hợp đồng có thể vượt 60 tỷ USD.

Đổi lại, OpenAI nhận được quyền mua đến 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương 10% cổ phần công ty, với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu. Quyền mua chia theo từng giai đoạn, miễn là OpenAI đạt các mốc triển khai đã thỏa thuận. Các điều khoản chi tiết chưa được công bố.

CEO AMD Lisa Su giới thiệu MI300X tại sự kiện ngày 13/6 ở San Francisco. Ảnh:Servethehome