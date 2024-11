Intel hụt hơi trong cuộc đua chip AI với Nvidia và AMD

Intel đang cho thấy sự hụt hơi khi chạy đua phát triển chip AI với hai đối thủ Nvidia và AMD.

Mẫu chip H100 và H200 của Nvidia được săn lùng trong cơn sốt AI tạo sinh, đưa công ty của Jensen Huang có giá trị vốn hóa cao thứ hai thế giới chỉ sau Apple. Còn chip AI của AMD cũng trở thành sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử công ty, mang về một tỷ USD mỗi quý, góp phần tạo động lực để AMD tái định hình thành một công ty AI.

Trong khi đó, Intel được kỳ vọng thu được 1-2 tỷ USD trong năm 2024 nhờ AI, nhưng giờ đây họ thừa nhận có thể không đạt mục tiêu doanh thu 500 triệu USD cho chip Gaudi, được hãng gọi là bộ tăng tốc AI.

Chip Intel Gaudi. Ảnh: Intel

Trong buổi báo cáo tài chính quý III/2024, diễn ra ngày 1/11, CEO Pat Gelsinger cho biết Gaudi 3 chưa được đón nhận rộng rãi. Intel công bố sản phẩm vào quý II/2024, nhưng quá trình chuyển đổi từ phiên bản cũ Gaudi 2 sang phiên bản mới chưa như kỳ vọng, trong khi phần mềm cũng chưa thật sự thân thiện với người dùng, gây ra một số khó khăn cho khách hàng.

Tuy nhiên, Gelsinger vẫn tin tưởng vào tiềm năng thị trường của sản phẩm. "Thị trường vẫn cần những giải pháp có chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn, dựa trên các tiêu chuẩn mở. Intel sẽ tiếp tục cải tiến Gaudi để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu này", ông nói.

Ông cũng nhận xét ngành công nghiệp đang đầu tư rất lớn vào chip AI nhưng chủ yếu tập trung cho huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo trên đám mây. Theo ông, việc đưa AI vào mọi chip mới là yếu tố quan trọng hơn cho sự phát triển lâu dài.

Theo kết quả kinh doanh vừa được công bố, doanh thu của Intel đạt 13,3 tỷ USD trong quý III/2024, giảm 6% so với mức 14,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng so với quý trước đó (12,8 tỷ USD). Công ty cũng báo lỗ 16,6 tỷ USD do tiền mất giá và chi phí tái cấu trúc để hướng tới lợi nhuận cao hơn trong tương lai.

Hồi tháng 8, Intel thông báo kế hoạch cắt giảm 10 tỷ USD chi phí vận hành và sa thải hơn 15.000 nhân viên. Công ty cũng đã tiết lộ một số thay đổi trong cấu trúc, như chuyển hoạt động điện toán biên vào nhóm Điện toán Cá nhân (CCG) - bộ phận phát triển và sản xuất chip cho laptop và PC; hay chuyển các đội chuyên về phần mềm vào những đơn vị kinh doanh cốt lõi của công ty.

"Intel sẽ tập trung vào ít dự án hơn, với ưu tiên hàng đầu là tối đa hóa giá trị của thương hiệu x86 trên thị trường máy client, biên và trung tâm dữ liệu", Gelsinger cho biết.

Duy Lộc (theo The Verge)